O Leiturão: A paixão pelos livros transformada em negócio

Manaus - O bebê chegou e o quarto, que antes era ocupado pela primeira paixão de Fabiana, os livros, teve que ser desocupado, agora para receber o berço e as demais coisas de sua segunda paixão, o pequeno Sávio.

Sem espaço em casa, a única alternativa seria se desfazer da coleção de livros, mangás e HQs, que a jovem passou anos para construir. Pensando em fazer disso, uma possibilidade que também pudesse contribuir para as futuras despesas com os pacotes de fraldas e latas de leite, surgiu o sebo virtual “O Leiturão”.

Para iniciar as vendas, Fabiana Oliveira, criou um perfil nas redes sociais. Em poucas semanas ela viu suas coleções irem se desfazendo, e o espaço, antes abarrotado de estantes e prateleiras, agora começava a ganhar novas cores para ser o quartinho do bebê.

No entanto, a receptividade foi tão boa que, com o incentivo da família e amigos, Fabiana resolveu dar seguimento ao empreendimento. “Eu percebi que ali estava, então, a oportunidade para um bom negócio. Foi quando a mãe de um jovem, que havia morrido por leucemia, me procurou e resolveu me doar todo o acervo dele. Com isso, na época, pude dar seguimento às vendas”, relembra.

Inicialmente, Fabiana explica que as vendas eram feitas somente de forma virtual e as entregas eram facilitadas em diferentes pontos de Manaus. Hoje, além das vendas pela internet, a empreendedora também participa de diversos bazares e feiras na cidade, além de realizar entregas para outros estados brasileiros, através dos Correios.

“Tenho vários clientes já fidelizados em outros estados. Para essas vendas, valor da obra, mais taxas de frete devem ser depositadas antecipadamente em conta corrente. Uma vez por semana vou aos correios fazer as postagens”, explica. “Em Manaus, hoje as entregas são facilitadas em alguns pontos da cidade, como shoppings e também nos eventos em que estou presente. Assim, além de pegar sua encomenda, o cliente pode conferir outras obras que tenho disponíveis”, finaliza.

O preço médio praticado por "O Leiturão" gira em torno de R$5 e R$10 | Foto: Janailton Falcão

Crescimento

O negócio, que começou apenas com livros usados, hoje trabalha também com exemplares novos. “Eu percebi que poderia ampliar o sebo, começando a trabalhar também com livros novos. Eu sempre tive muitas pessoas que me procuravam, perguntando se eu também trabalhava com novos”, ressalta. “Comecei a fazer contatos com editoras e distribuidoras e hoje ampliei um pouco mais o campo de atuação do ‘Leiturão’”.

Ainda assim, Fabiana explica que duas ou três vezes por semana é procurada por pessoas que querem doar seus acervos. “São diferentes os motivos. Mudanças e falta de espaço em casa são os mais recorrentes. Destas doações eu faço um filtro. Algumas peças eu coloco à venda, outras, muitas das vezes, eu repasso em forma de doação também”.

“Preciso falar que tem alguns exemplares que eu não vendo ou demoro um pouco mais para comercializá-los. Sou uma apaixonada por livros e, dentre as doações, aparecem alguns com dedicatórias tão bonitas, que não tenho coragem de vender”, destaca.

O preço médio praticado gira em torno de R$5 e R$10. Esse é um fator importante para o sucesso do negócio, segundo Fabiana. “Recentemente vendi uma edição especial por R$20. Poucos minutos após a postagem recebi contato de vários interessados. Trabalho com preços justos e, os livros, mesmo os usados, são muito bem conservados. O que gosto mesmo é de ver que ainda tem muitos apaixonados por livros e sinto prazer em poder oferecer essas obras com preços mais baixos que os praticados em grandes livrarias”.