Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém: 'Mais amor!'

O cantor Zeca Pagodinho aproveitou o domingo para distribuir ovos de Páscoa e brinquedos para crianças humildes na região de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

"Que todos possam renascer no espírito do amor, solidariedade, luz e harmonia entre os seres! O mundo está precisando de mais amor entre os seus! Feliz Páscoa, família do samba!", escreveu Zeca na foto em que aparece ao lado de diversas crianças alegres com os presentes.