Após erro, produção do The Voice Kids reclassifica Mariah Yohana

A semifinal do The Voice Kids foi ao ar na tarde deste domingo (1º). No entanto, após o programa ser exibido, uma polêmica iniciou na internet, envolvendo a classificação de Talita Cipriano como a representante do time de Carlinhos Brown.

Talita primeiro recebeu 20 pontos extra de Brown, que somados aos pontos que recebeu do público de casa, chegou ao empate com Mariah Yohana, chegando a 45 pontos cada. Por conta do empate, Brown decidiu por Talita para ir a final.

Numa análise detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano.

Diante disso, a produção do programa decidiu que ambas as candidatas continuam no programa e estarão na final que acontecerá no próximo domingo, dia 08 de abril.