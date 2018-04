Jota Quest ‘Acústico’ no Teatro Amazonas terá duas sessões

O show acontece no dia 14 de abril, em duas sessões, às 20h e 23h | Foto: Divulgação

O público amazonense está na contagem regressiva para o show “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto” em Manaus, que acontecerá no dia 14 de abril, em duas sessões, às 20h e 23h. Será a primeira vez que a banda Jota Quest subirá ao palco do Teatro Amazonas.

Os ingressos estão à venda por R$ 205 (plateia e frisas), R$ 185 (1º pavimento), R$ 155 (2º pavimento) e R$ 125 (3º pavimento), na bilheteria do teatro, nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara) e Arco Íris (Sumaúma Shopping).

O “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto” traz um repertório de grandes clássicos do grupo em versões desplugadas como “Dias Melhores", "Só Hoje", "Do Seu Lado", "Encontrar Alguém" e “Sempre Assim”, além de novas canções e parcerias compostas especialmente para o projeto.

Será a primeira vez que a banda Jota Quest subirá ao palco do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

O novo show é baseado no CD/DVD homônimo, gravado ao vivo em São Paulo, com produção musical de Liminha e participações especiais de Milton Nascimento e Marcelo Falcão, vocalista de O Rappa. A programação visual e a iluminação retro-futuristas são assinadas por Ludmila Machado e Lino Pereira.

A Jota Quest conta, na formação, com Rogério Flausino (voz), Marco Túlio Lara (guitarra), PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio Buzelin (teclados) e segue no cenário nacional como uma das mais queridas e ativas bandas do pop-rock.

Serviço

O que: "Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto"

Data/Hora: 14 de abril, sábado, às 20h e 23h

Local: Teatro Amazonas – avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: R$ 205 (plateia e frisas), R$ 185 (1º pavimento), R$ 155 (2º pavimento) e R$ 125 (3º pavimento), na bilheteria do teatro, nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara) e Arco Íris (Sumaúma Shopping).

