Tacacá na Bossa chega a 13ª temporada com nova estrutura

Manaus - A 13ª temporada do Tacacá na Bossa inicia nesta quarta-feira (4), com o grupo Raízes Caboclas e participação de convidados da banda, no Largo de São Sebastião, às 19h com acesso gratuito. Neste ano, o projeto, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), terá programação até 13 de dezembro.

Com o organizador do evento, Joaquim Melo, nesta edição há um incentivo para que as bandas escolhidas indiquem grupos ou nomes que ainda estão iniciando e que tenham foco na música autoral.

“Será uma espécie de novos talentos. Pedimos para que as bandas tragam alguém para um pré-show, por exemplo, que esteja iniciando e que tenha base na música autoral, que é o principal critério para participar do ‘Tacacá na Bossa’”, explica Joaquim.

Este ano, segundo o organizador, o evento contará com estrutura de palco e iluminação para as apresentações. O projeto, criado pelo "Tacacá da Gisela", em 2005, também conta com apoio dos estabelecimentos do Largo e se tornou um ponto de encontro para turistas e amazonenses no Centro Histórico de Manaus. “Esta estrutura que teremos este ano vai possibilitar uma maior valorização dos músicos que se apresentarão no 'Tacacá'”, completa.

Para abril, a programação traz Casa de Caba (11), Fátima Silva (18), Rafael Moraes & Grupo (18) e um show em homenagem ao Dia Nacional do Choro (23), que coincide com o aniversário de Pixinguinha. Os shows acontecem, tradicionalmente, às quartas-feiras, a partir das 19h.

“Privilegiamos a qualidade do trabalho dos músicos e bandas, então, teremos, como de costume, uma programação de qualidade, com a realização de shows temáticos, como o que lembra o aniversário de Pixinguinha, o Dia do Rock, e outros”, comenta o organizador.





