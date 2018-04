Manauscult divulga preliminar do edital do Festival Folclórico

Manaus - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou o resultado preliminar da avaliação de propostas apresentadas no edital de chamada pública n° 01/2018, que tem como objetivo o apoio ao Festival Folclórico nos Bairros. O resultado consta na edição 4.333, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 28 de março.

No total, mais de 120 propostas foram apresentadas. Preliminarmente foram habilitadas 44 propostas que atenderam todos os requisitos listados no edital. Até a sexta-feira, 6, estará aberto o prazo para os proponentes que tiveram suas propostas inabilitadas apresentarem recursos. O documento deve ser entregue na sede da Manauscult.

A Fundação está localizada na avenida André Araújo, no Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, e funciona das 8h às 17h. O edital com o resultado preliminar também pode ser consultado no site Viva Manaus – www.vivamanaus.com. O resultado final será divulgado no dia 11 de abril.

Os critérios avaliados na seleção das propostas foram o Interesse Público e Participação Popular, Histórico, Impacto Social e Relevância Cultural e Portfólio. O edital prevê apoio às festividades com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares.

