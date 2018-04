Feira do Paço movimenta o centro histórico neste fim de semana

Manaus - Será o início da terceira temporada da maior feira de rua gratuita de Manaus. Uma das novidades desse ano é que agora o evento passa a ter dois dias de funcionamento – aos sábados e domingos – das 16h às 22h.

Para a realização da Feira do Paço, promovida pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Instituto Amazônia, são ocupadas as ruas Gabriel Salgado, Bernardo Ramos e parte da Avenida Sete de Setembro, centro. Na área onde estão reunidos monumentos históricos da cidade, como as ruínas do antigo Hotel Cassina, construído em 1899.

Para estimular a circulação das pessoas entre os mais de 10 segmentos da Economia Criativa presentes na feira, a produção do evento organiza os setores de forma que o público possa visitar e conhecer patrimônios históricos como o Paço Municipal, que sediou o Governo Provincial e Republicano.

O evento conta, ainda, com uma programação multicultural diversificada, com mostra de trabalhos artísticos das áreas da música, dança e teatro | Foto: Divulgação

“A Feira do Paço é um projeto que nasceu há 3 anos com a proposta de reaproximar a sociedade do centro antigo, onde está concentrada a história da cidade. Desde a primeira edição em agosto de 2016, por meio da economia criativa milhares de pessoas têm se apropriado dessa área para passear, conhecer, apreciar as novidades produzidas no Estado e gerar vida para essa parte do centro, contribuindo, inclusive, para a melhoria de renda dos moradores do entorno”, explica o gestor de Cultura e Economia Criativa do I.A. e produtor cultural Beto Contartesi.

Em duas temporadas, a Feira do Paço já contribuiu com o trabalho de mais de duzentos microempreendedores, empresários e artesãos que puderam expor produtos e serviços na maior vitrine de rua da cidade. Desses, 60 iniciativas participam semanalmente do Programa de Desenvolvimento Manaus Economia Criativa (Pdmec), que identifica, organiza e fomenta esta nova economia que vem ganhando força e representatividade global, responsável por mais de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro, segundo dados do Ministério da Cultura.

O evento é um dos ramos de atuação para promover a revitalização do Marco Zero de Manaus, proposto pelo Instituto Amazônia.

“Dos 16 anos de existência, mais de seis anos têm sido dedicados à comunidade São Vicente, onde atuamos com projetos sociais, cursos, oficinas e acompanhamento socioeconômico junto às famílias de baixa renda. Como essa área foi vista por muito tempo com maus olhos, a feira é um mecanismo que traz movimento e gera pertencimento e mais cuidado para com o local onde se vive”, destaca o presidente do Instituto Amazônia, Paulo Henrique de Castro.

A Feira

Com mais de 150 participantes envolvidos, a feira dispõe de área de produção criativa, área de alimentação, setor de moda, setor geek, área infantil, artes urbanas e outros espaços gratuitos para visitação. O evento conta, ainda, com uma programação multicultural diversificada, com mostra de trabalhos artísticos das áreas da música, dança e teatro. O destaque dessa primeira edição é o espetáculo “O Dia da Caça”, que será apresentado pela companhia paulista Las Cabaças.

Universo Geek

Fruto da Feira do Paço, a Keep – Geek & Tecnologia organiza e oferece atividades durante todo o evento. Nesta edição a programação será voltada para o novo filme da Marvel ‘Os Vingadores – Guerra Infinita’. Haverá exposição de trabalhos de quatro iniciativas de design criativo, além de oficinas gratuitas.

