SBT celebra 1 ano à frente da Record e tem melhor trimestre desde 2006

Manaus - No último mês, cerca de 16,1 milhões de telespectadores na Grande São Paulo sintonizaram o SBT. A emissora fechou o mês com 5,8 pontos ­- cada ponto = 72 mil domicílios - quase 1 ponto à frente da Record com 4,9 pontos na média das 24 horas do dia. A Globo, como sempre, liderou com 13,6 pontos.

Das 48 horas dos últimos sábado e domingo, o SBT obteve a façanha de ficar à frente da Record por cerca de 39 horas. Ou seja, ultrapassou a concorrente por mais de 80% do tempo.

Com o bom resultado em março, o SBT mais uma vez deixou sua principal concorrente, a Record, em terceiro. A emissora de Silvio Santos completa 1 ano isolado em segundo lugar. E mais, foi o melhor trimestre do SBT dos últimos 12 anos.

Entre janeiro e março, nas 24 horas, a emissora registrou 5,9 pontos de média e garantiu o melhor desempenho desde 2006, quando marcou 6,4 pontos. Na mesma faixa horária e período de comparação a Record, terceira colocada, marcou 4,8 de média, o que representa 23% de vantagem para o SBT.

