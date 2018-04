Paulo Gustavo traz "Minha Mãe É Uma Peça" de volta a Manaus

Manaus — Quando o comediante carioca Paulo Gustavo criou a personagem Dona Hermínia, em 2005, ele não imaginava o sucesso que faria. Inspirada na própria mãe, a personagem deu origem à peça de teatro "Minha Mãe É Uma Peça" em 2005 e, oito anos depois, um filme com o mesmo nome. Com novo cenário, novo figurino e novidades no texto, a peça retorna em uma nova turnê, com Manaus entre os destinos, no dia 7 de abril, na Arena Amadeu Teixeira.

A Dona Hermínia é a fórmula da personagem perfeita: qualquer um pode se identificar com essa mãe. Hora protetora, hora ciumenta, hora crítica e sincera até demais, a personagem retorna aos palcos dos teatros após pouco mais de um ano e com o objetivo de trazer a mesma experiência para os espectadores conhecerem ou reverem com as mesmas risadas.

Mas, afinal, como uma personagem criada de forma tão despretensiosa pode fazer tanto sucesso? Segundo Paulo Gustavo, a resposta está exatamente nisso. "A personagem é inspiração pura, se eu conviver com a minha mãe todos os dias, consigo material para escrever mais uns dez filmes!", brinca ele. Além disso, a personagem nunca esteve "na geladeira". "Quando a Dona Hermínia não está no teatro, ela está no cinema. Quando não está no programa do Multishow, quando não está no programa, está em alguma campanha publicitária", comenta ele.



Não é à toa. A personagem de Dona Hermínia foi um divisor de águas na carreira do comediante. A peça criada pelo carioca viajou o brasil e o filme, dirigido por André Pellenz, foi um sucesso por si só. O longa-metragem quebrou o recorde nacional de 1995, atingindo a marca expressiva de 4 milhões de espectadores. De acordo com a Globo Filmes, somente outros seis filmes nacionais atingiram essa marca.

Não é à toa que veio a continuação "Minha Mãe É Uma Peça 2" em 2016 e foi a maior bilheteria nacional do ano, arrecadando R$118 mi. A personagem, assim como o seu criador, cresceram juntos com o passar do tempo. "Eu evoluí e amadureci como ator e, consequentemente, a Hermínia também", afirma ele. "Se você comparar a Hermínia no início, nas primeiras peças, com a Hermínia de agora, vai perceber muita diferença".

Paulo Gustavo afirma estar bem empolgado para o retorno da peça na capital amazonense. "Estou bem ansioso para apresentar a peça em Manaus, sei que o povo daí é bem animado e vamos curtir bastante", diz o comediante.

O espetáculo está sendo trazido pela Dyne One Eventos e os ingressos já estão à venda através do site www.ingressos.com.br e central de vendas Alô Ingressos. Os valores estão entre R$ 35 e R$155. "Minha Mãe É Uma Peça" acontece na Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Lóris Cordovil, ao lado da Arena da Amazônia, bairro Flores.

