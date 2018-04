Sesc traz a Manaus a exposição (RE)Conhecendo a Amazônia Negra

Manaus - Nesta sexta-feira, 6, às 19h, ocorre o coquetel de abertura da exposição fotográfica "(RE)Conhecendo a Amazônia Negra". O evento será na galeria Moacir Andrade, que fica localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro. A entrada é gratuita e contará com a presença da fotógrafa rondoniense Marcela Bonfim, responsável pela mostra.

A mostra é parte do projeto “(Re)conhecendo a Amazônia Negra: povos, costumes e influências negras na floresta”, um instrumento de militância das artes visuais, no campo da antropologia visual, sobre a memória da população negra amazônica. Trata-se de uma forma de movimento político em prol do (re)conhecimento do legado e contribuição da população negra na constituição do tecido sociocultural de Rondônia, da região Norte e do Brasil, uma vez que as pesquisas e registros sobre as populações negras se concentram nas especificidades e características das populações das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país – sem muito destaque para o Norte.

A entrada é gratuita e contará com a presença da fotógrafa rondoniense Marcela Bonfim, responsável pela mostra | Foto: Marcela Bonfim

Marcela Bonfim

Fotógrafa, formada em Ciências Econômicas (2008) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública (2011) pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Desde 2012, dedica-se à fotografia, tendo participado do projeto “Reabilitando pela Arte” (2014-15), realizado no sistema prisional de Rondônia; exposições coletivas pelo Sesc-RO e Agência Amazônia Real (AM); publicações em revistas e periódicos do ICMBio, Governo de Rondônia (2013-2016), entidades do terceiro setor: Kanindé e Rio Terra; além da dedicação ao fotojornalismo pela Agência de Notícias Amazônia Real (desde 2015), e palestras de difusão sobre o projeto “Amazônia Negra” no Pará – Fotoativa, no Maranhão – Casa de Nhozinho, em Porto Velho – IFRO, Uniron, Museu Palácio da Memória, Tribunal de Justiça, Universidade de Rondônia-Departamento de Sociologia, SESC-RO e escolas públicas.

Projeto (Re)Conhecendo a Amazônia Negra foi contemplado no edital da Caixa Cultural para exposição individual em São Paulo | Foto: Marcela Bonfim

Em 2016, seu projeto (Re)Conhecendo a Amazônia Negra foi contemplado no edital da Caixa Cultural para exposição individual em São Paulo entre os meses de outubro a dezembro de 2017.

Marcela descobriu o racismo na busca pelo primeiro emprego. Para enfrentar a experiência e sua própria negritude, comprou uma câmera fotográfica e começou a registrar mulheres, homens, crianças, jovens e velhos, negros e negras na Amazônia; em suas comunidades, rituais, festejos e em penitenciárias. O que as lentes captaram foi à resistência pela preservação da cultura e dos costumes, da beleza e da estética negra. Foi na Amazônia que ela “enfrentou” a cor de sua pele.

Trata-se de uma forma de movimento político em prol do (re)conhecimento do legado e contribuição da população negra | Foto: Marcela Bonfim

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou no site www.sesc-am.com.br.

