Restaurante Indígena Sumimi promove passeio na comunidade dos Kambebas

Manaus — Localizado no Rio Negro, às margens da Boca do Rio Cuieiras, na Comunidade Três Unidos, o restaurante Sumimi vem se destacando pela sua gastronomia indígena sob o comando da Chef Miskui Kuira com apoio filantrópico do Chef Dedé Parente, do Grupo Dedé. O evento começou mês passado, dia 11 de março e terá sua segunda edição no próximo domingo (8).

A proposta é que seja realizado uma vez por mês, sempre no segundo domingo com a capacidade máxima para quarenta pessoas. Este passeio inclui translado, brunch, recepção, arquearia, trilha, shopping da selva, lazer na praia, redário, banda de música indígena e um almoço especial feito pelas chefs da tribo kambeba com a companhia do renomado chefe Dedé Parente.

O Restaurante Sumimi é uma iniciativa de 10 mulheres indígenas da Comunidade de Cuieiras, que de forma comunitária construíram e mantém o restaurante que visa atender os viajantes, turistas e aos que circula pelas águas do Rio Negro, a proposta é atual, alinhada com objetivos globais de distribuição de renda e melhoria da vida social, inclusão da mulher no ambiente de negócio, além de ecologicamente também alinhada com princípios globais, quando de forma bastante consciente se destacam pelo cuidado com os resíduos, a higiene e organização ambiental do negócio.

O projeto tem a parceria filantrópica entre o chefe Dedé Parente para aproximar a iniciativa popular regional e local, a cultura gastronômica milenar indígena, os costumes comunitários, com o profissionalismo de uma grande rede de restaurantes que já avançou pelo restante do País levando a gastronomia do Norte.

De acordo com a Chef Miskui a parceria está dando muito certo, pois elas puderam fundir a própria culinária indígena com a culinária do Dedé, amazônica, e assim surgiu o prato Fani, que foi apresentado na Figa 2017 se tornando um grande sucesso desta mistura de culinárias, afirma.

O Grupo Dedé vem através desse projeto dando suporte filantrópico ao restaurante, com a finalidade de transferir tecnologia, conhecimentos e práticas de empreendedorismo, legislação, técnicas de gastronomia e claro recebe a troca de conhecimentos e técnicas utilizadas há séculos pela cultura indígena na culinária, além do imenso retorno social que é para o Grupo apoiar uma iniciativa de tanto estímulo para metas globais tão almejadas pela sociedade na atualidade.

A saída será as 07h:30min de Manaus pelo Porto do São Raimundo e o retorno será as 16 hs. O passaporte esta sendo vendido no valor de R$ 150,00, pelo fone: 99214-2382 – Cleverton e serão vendidos somente 40 passaportes no passeio ao restaurante Sumimi.

ROTEIRO DO ALMOÇO

08:00

Saída da Marina do Davi

09:30

Recepção

Brunch na chegada

10:30

Arqueiro (arquearia)

Trilha curta

Shopping da selva

Tempo livre – Banho de rio e redário

13:00

Almoço

Discurso da mãe e do pai da Chef Miskui

Banda: tocará um som ambiente com mix de músicas indígenas e MPB

Tempo livre – banho de rio ou rendário

14:30

Apresentação final com dança e música indígena

15:00

Saída

