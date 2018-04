Manaus recebe o primeiro Festival de Churrasco e Hambúrguer em abril

Manaus — Para os amantes de um bom churrasco e um delicioso hambúrguer, vem aí a primeira edição do Festival de Churrasco e Hambúrguer. O evento ocorre nos dias 21 e 22 de abril no Clube do Trabalhador do Sesi, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, bairro São José, Zona Leste. O valor do ingresso será doado para o Lar das Marias. Haverá também stands de comidas e bazar com opções de presentes.

O evento terá shows com bandas locais, praça de alimentação com o melhor do churrasco, hambúrguer e cerveja artesanal, foodtrucks e foodbikes de doces, um espaço kids para a criançada se divertir, o bazar Mode On com 30 stands de artesanato e produtos variados, com valores bem acessíveis ao público e o espaço Churras Vip com rodízio de churrasco de carnes nobres.

Leia também: Feira do Paço movimenta o centro histórico neste fim de semana

De acordo com o coordenador do evento e responsável pela Mode On, Carlos Júnior, o evento será temático e tem um universo fantástico a ser explorado além do espaço especial para os amantes de churrasco, que gostam de apreciar o melhor das carnes nobres com um rodízio especial feito pelos melhores restaurantes da Cidade, afirma Carlos.

As barracas de comidas apresentarão os pratos de churrascos dos mais variados, onde estará presente o famoso churrasquinho no espetinho, picanha, mixto, carne de porco, frango, cordeiro e muito mais. Todos os pratos serão vendidos no valor de R$ 5,00 até R$ 20,00.

O festival terá também um espaço chamado mini fazenda onde o público poderá ter a oportunidade de ver mini-pôneis, porcos, cavalos, mini-vacas e a criançada poderá montar aproveitar a diversão regada ao som de uma moda de viola e uma fogueira.

Os ingressos serão vendidos a um valor simbólico de R$6,00 (MEIA). O valor dos ingressos e parte da renda será revestida para o Lar das Marias. A venda estará disponível ao público a partir do dia 5 de abril na bilheteria do SESI ou pelo site www.ingressofly.com. E para os interessados em um espaço no evento, patrocínio, entrar em contato pelo número 3348.8434 ou 98199.3889 MARJORIE ou pelo e-mail atendimento@modeoneventos.com.br

Leia mais:

Paulo Gustavo traz "Minha Mãe É Uma Peça" de volta a Manaus

Amazonas Jazz Band faz concerto sexta no Teatro Amazonas

Sesc traz a Manaus a exposição (RE)Conhecendo a Amazônia Negra