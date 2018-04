Manaus terá show gratuito "Rock não tem idade" no Largo São Sebastião

Manaus - Foi em um encontro casual entre o amazonense Luso e o cearense Reges Bolo - líder e vocalista da banda O Surto - em um estúdio de gravação em Porto Alegre (RS), que iniciou a amizade e parceria musical entre os dois artistas. Juntos descobriram afinidades musicais e iniciaram um trabalho de composição e produção para o novo álbum de Luso.

Regis Bolo apresentou composições inéditas e uma nova sonoridade para Luso e trouxe mais um personagem para agregar a essa inovadora parceria musical, o cantor e compositor paulista Kiko Zambianchi, e os três juntos colocaram em prática um novo projeto chamado “Rock não tem idade”.

Kiko Zambianchi é uma das atrações nacionais que participam do projeto. | Foto: Divulgação

Esse encontro trouxe grandes idéias e realizações, pois reúne três gerações do Rock dos anos 80, 90 e 2000, com duas figuras do cenário nacional. Reges Bolo é compositor de um dos maiores hits dos anos 2000: A Cera (Que me pirou o cabeção), música premiada, recordista de execução nas rádios em sua época e, assim como a música “Tudo é Possível”, que foi tema do seriado “Malhação”, composta por um dos mais participativos e expressivos músicos brasileiros: Kiko Zambianchi, que é autor de músicas como “Rolam as Pedras” e “Primeiros Erros”.

Uma geração no qual influenciou muitas pessoas, por sua força e verdade com composições expressivas e revolucionárias, se uniram ao Luso que foi diretamente influenciado por esses dois ícones do rock nacional, onde emprestará sua voz para dar vida a composições de Reges e Kiko, que irão se apresentar no dia 6 de abril, no largo de São Sebastião, um show aberto do publico, para que toda a população amazonense seja premiada com uma noite repleta de grandes sucessos, um mix de gerações, mostrando que Rock Não Tem Idade.

Em seu material de trabalho o cantor e compositor amazonense emprestou sua voz à canção inédita, “A Descoberta do Amor”, que será apresentada em primeira mão nesse show.

A edição do Rock Não Tem Idade em Manaus será realizada nesta sexta-feira (6), no Largo São Sebastião, Centro, a partir das 21h, com entrada franca e promete trazer canções atemporais, de grande sucesso nas três vozes, que inspiraram ou ainda inspiram gerações a gostarem de música.

Luso é o anfitrião do show nesta sexta | Foto:

O show conta também com a participação da solista da Orquestra Barroca do Amazonas, Mirian Abad, interpretando a canção Flying, música do cantor Luso.

O evento é promovido pela R.O Produções, Approach Produções, tem produção de Lucy Almeida e direção geral de Lívia Prado. Apoio cultural é da Secretaria do Estado da Cultura do Amazonas (SEC).

