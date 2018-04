Curta-metragem amazonense participa de Mostra Pernambucana

Manaus - O curta-metragem “A Estranha Velha Que Enforcava cachorros”, dirigido pelo produtor audiovisual Thiago Morais será exibido entre os dias 4 e 6 de abril, na cidade de Triunfo – PE na 1ª Mostra de Cinema Infantil Rói-Rói.

Estrelado pela atriz amazonense Lu Dommane e pelo ator Emerson Nascimento, o curta conta a história de um homem que se solidariza com um santo e que, em um ato de delírio, vê várias mulheres pedindo esmolas na porta de sua casa. Inspirado livremente no conto “Pio Ofício”, do escritor amazonense Carlos Gomes, o filme tem 7 minutos de duração e classificação livre.



O diretor do curta comenta que a ideia para o filme surgiu em 2008, mas na época ele não pôde dar seguimento a produção. “A proposta surgiu para um concurso de roteiros. Na época, ainda não tinha a autorização do escritor Carlos Gomes e ninguém conseguia o contato dele. Somente no ano passado, após uma peregrinação para encontrá-lo, consegui a autorização e foi a parte mais importante e emocionante do processo”, explica.

O filme foi finalizado por Fernando Crispim, da La Xunga Produções | Foto: Divulgação

A equipe técnica é formada por João Portilho que assina a assistência de direção, Joyce Ipiranga na produção executiva, além da assistência de fotografia de Rafael Freire, direção de produção de Karen Katarina, direção de arte de Keyze Moraes, mixagem de Samy Lima e som direto de Cesar Lanza.

O filme foi finalizado por Fernando Crispim, da La Xunga Produções e a trilha sonora original é assinada pelo produtor musical César Lima, da Across Music Production.

O elenco do filme também traz a estreante Kassia Lorrane e a atriz Adrienne Nobre. Segundo o diretor Thiago, que também assina o roteiro e a edição do curta, “mesmo tendo sido produzido especificamente para uma disciplina, tivemos a preocupação de produzir uma obra audiovisual que pudesse ser exibida em diversas mídias, incluindo a participação em festivais. O filme tem CPB (certificado de produto brasileiro) e uma trilha sonora que foi produzida especialmente para ele”.

A RÓI-RÓI visa contribuir com a difusão e valorização de produções brasileiras dedicadas ao público infantil | Foto: Divulgação

O curta é o único que representa a região Norte. “É muito gratificante o filme ser exibido na mostra em Pernambuco, pois é o único representante da região. Esta mostra, que inicia hoje, não é competitiva, mas já é um prêmio ter o filme sendo exibido com grandes cineastas de todo Brasil", pontua.

Morais destaca ainda que em breve o filme será exibido em outros festivais. "Já estamos na programação do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, concorrendo a melhor filme, melhor ator, melhor atriz, direção de arte, melhor diretor, melhor trilha, montagem, melhor roteiro”, finaliza.

O filme recebeu apoio institucional da UEA, da Amazonas Film Commission, da La Xunga Produções e da Across Music Production.

Rói-Rói Mostra de Cinema Infantil

É uma mostra de cinema não competitiva, com acesso gratuito, que será realizada na cidade de Triunfo e região. O evento tem apoio da FUNCULTURA, FUNDARPE, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

A RÓI-RÓI visa contribuir com a difusão e valorização de produções brasileiras dedicadas ao público infantil. Esta é a primeira edição da Rói-Rói, e a mostra tem como objetivo pautar a importância da educação e da sensibilidade, bem como de potencializar a fruição artística no encontro da criança com as obras cinematográficas.

O curta amazonense “A Estranha Velha Que Enforcava Cachorros” integra o programa 6, que será exibido em escolas dentro da programação itinerante.





*Colaborou: Márcia Reis

Edição: Wallace Abreu





