Últimos dias para apresentação de propostas para Festival Folclórico

Manaus - Encerra nesta sexta-feira (6), o prazo para apresentação de propostas para concorrer ao edital de apoio do 62° Festival Folclórico do Amazonas. Os integrantes das categorias Prata e Bronze, além dos bois bumbás categorias “Ouro Master A”, devem entregar os documentos na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), localizada na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Leia também: Manaus terá show gratuito "Rock não tem idade" no Largo São Sebastião

As propostas devem ser entregues em envelope fechado contendo todos os documentos exigidos no edital e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público N° 02/2018 – MANAUSCULT”. Poderão receber o apoio até 87 grupos folclóricos.

No total, o apoio previsto em edital é de R$ 954.746,00, divididos entre três grupos da categoria “Boi Bumba Master A”, que poderá receber apoio financeiro de até R$ 99.582,00; 61 grupos na “Categoria Prata”, com valor individual de R$ 10 mil e, 23 grupos da “Categoria Bronze”, que anteriormente não recebia nenhum apoio financeiro e passou a ser apoiada em 2017, com o valor de R$ 2 mil por grupo.

Nos bairros

Ainda na sexta-feira, encerra-se o prazo para apresentação dos recursos para os proponentes que tiveram sua proposta inabilitada no resultado preliminar do Festival Folclórico nos bairros. O recurso deve ser entregue também na sede da Manauscult até às 17h.

O edital prevê apoio a até 110 festivais folclóricos como arraiais, quermesses, festa junina, entre outros, apoiando com serviços de sonorização, iluminação, palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares.

No resultado preliminar, 44 propostas foram habilitadas atendendo exigências do edital. Os critérios avaliados foram o Interesse Público e Participação Popular, Histórico, Impacto Social e Relevância Cultural e Portfólio. O resultado final deve ser divulgado no dia 11 de abril, quarta-feira, pela Manauscult.

Leia mais:

Manaus recebe o primeiro Festival de Churrasco e Hambúrguer em abril

Restaurante Indígena Sumimi promove passeio na comunidade dos Kambebas

Amazonas Jazz Band faz concerto sexta no Teatro Amazonas