Casarão de Ideias comemora oito anos com grande programação

Manaus - Os oito anos do Casarão de Ideias serão bem comemorados neste mês de abril. Artes plásticas, moda, literatura, cinema, lançamentos e estreias marcam as festividades com uma variada programação gratuita. As programações iniciam nesta quinta-feira (5) e acontecerão todas as quintas, encerrando dia 26 de abril.

O Cine Casarão funcionará com vários lançamentos e grandes estreias que acontecerão durante a sessões de quinta a domingo. Para este mês oito grandes estreias serão exibidas no projeto. E ainda na área de cinema, o projeto “Pipoca em Cena” ganhará uma nova edição sempre com um filme diferente.

Na música, o Casarão preparou um grande concerto da Camerata. O projeto é executado há mais de quatro anos e começou com aulas de violinos que eram disponibilizados para o público em geral. Para este evento a Camerata se apresentará com um repertório novo.

Camerata se apresentará com um repertório novo | Foto: Divulgação

Na área da literatura, as festividades incluem a reedição da campanha “Doar é compartilhar conhecimento”, em que qualquer pessoa pode doar livros voltados às artes, como dança, teatro, música, literatura, entre outros, para compor o acervo da biblioteca do Ponto de Cultura. Outro projeto da área da literatura que vai estará em evidencia este mês, será a “Semana de Leitura”, que acontecerá para jovens e adultos com palestras, dramatizações e lançamentos de títulos.

Na dança, durante a programação de oito anos de Casarão, o público conhecerá tudo sobre a nona edição do Mova-se. O edital será lançado em todas as redes sociais e divulgado em todo o Brasil. Como todos os anos, Manaus respirará dança e receberá vários grupos brasileiros.

O público conhecerá tudo sobre a nona edição do Mova-se | Foto: Divulgação

Outra grande novidade da programação será a inauguração do Parklets, uma área exclusiva que será construída em frente ao Casarão de Ideias, uma estrutura a fim de criar espaços de lazer e convívio onde anteriormente eram destinadas para vagas de estacionamento de carros.

O proprietário do Casarão de Ideias, João Fernandes, comenta sobre a importância e a vitória de comemorar 8 anos. “É um lugar que acredito ser necessário. Hoje vivemos dias difíceis e fazer, promover e produzir cultura está cada dia mais difícil. Então chegar a 08 anos é uma vitória de todos que acreditam na arte como uma transformação para sociedade, ainda temos muito a fazer é isso se dar como resistência”, explica Fernandes.

Portas Abertas para Exposições

A programação será durante o mês de abril e contará com a inauguração da Exposição Internacional “Explorando Território”, da artista argentina Mora Verón e do “Ateliê da Sil”, da cearense Silvania de Deus, que traz pra Manaus mais de 200 peças, entre saias, vestidos, camisas e camisetas estilizadas.

Pela primeira vez o Casarão de Ideias recebe uma exposição internacional. A argentina Mora Verón, inaugura nesta quinta-feira (5) a exposição “Explorando Territórios”, que ficará até o dia 15 de abril com uma mostra individual.

Sua técnica pode ser identificada a partir dos materiais que utiliza como sucatas, restos de matérias produzidas em ferro e madeira. | Foto: Divulgação

A artista é autodidata e desenvolveu suas atividades lúdicas desde muito cedo. Estudou dança, teatro e sempre foi muito apaixonada pelas cores, o que ajudou a desenvolver a sua criatividade. Em 2010 dedicou-se às artes e 2012 montou seu Atêlie Morada, em Palermo Soho, sua técnica pode ser identificada a partir dos materiais que utiliza como sucatas, restos de matérias produzidas em ferro e madeira.

Moda alternativa

Paralelo a exposição, a designer de moda Silvania de Deus traz para Manaus o Ateliê Itinerante que é uma loja temporária que fica alguns dias em cidades diferentes para construir sua rede de clientes, e de afeto.

A maioria de suas peças são únicas. Embora repita modelos, são sempre com cores e composições diferentes. Suely Moss é curadora do Ateliê da Sil aqui em Manaus. Segundo ela as peças são modernas e muito bom gosto. “Seu processo criativo, que foram já muitos, atualmente é muito inspirado na mulher comum. Na mulher do dia a dia, urbana e livre. Seus vestidos trazem nomes das mulheres que ela estuda as personalidades para criar suas peças”, diz a curadora.

A abertura para o público acontece amanhã, dia 5, às 19h | Foto: Divulgação

O Ateliê Itinerante da Sil estará em Manaus de 5 a 7 de abril no Casarão de Ideias e terá mais de 200 peças com preços variados. A abertura para o público acontece amanhã, dia 5, às 19h. Nos dias 6 e 7 das 14h às 19h ou pela manhã com agendamento.

*Colaborou: Márcia Reis

