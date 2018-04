Uendel Pinheiro abrirá o Baile da Santinha, em Manaus

Manaus - Agora, é a vez do Baile da Santinha, evento comandado pelo cantor Léo Santana com artistas convidados. Em Manaus, a presença nacional será do grupo Sorriso Maroto e do rapper Hungria. Mas o baile também terá como atração local o cantor Uendel Pinheiro.

O show do sambista começará a partir das 18h com um repertório cheio de hits de bandas como Turma do Pagode, Revelação, entre outros. “Vamos começar de um jeito bem aninado e eclético, fazendo um verdadeiro ‘esquenta’ para quem estiver no baile”, afirmou Uendel. Ainda de acordo com o cantor, as músicas autorais também serão cantadas durante o Baile da Santinha. “Músicas como ‘Ninguém Pode Saber’ e ‘Deixa Ela Falar’ são sempre muito pedidas pelos nossos fãs, então não faltarão”, destacou.

Figurinha carimbada em grande parte das festas da cidade, o cantor Uendel Pinheiro abrirá o Baile da Santinha, na capital amazonense. O músico já é um dos mais conhecidos e requisitados cantores de pagode em Manaus, sendo presença constante em variadas casas noturnas. Com 3 anos de carreira, o músico sempre foi bastante eclético, cantando diferentes ritmos como MPB, funk, forró, boi-bumbá, entre outros. No entanto, a paixão pelo samba sempre falou mais alto ao coração de Uendel Pinheiro.

O evento

O Baile da Santinha é um evento comandado pelo “gigante” Léo Santana e grandes convidados fazendo um show completo para o público. O show é um dos mais esperados ao longo do ano em Salvador e costuma marcar o verão de quem mora ou passa férias na Bahia. Em outras edições do evento, Léo Santana já recebeu artistas como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Gabriel Diniz, Wesley Safadão, entre outros.

Além de sucessos dos convidados, o gigante também canta seus grandes hits como “Madeira de Lei” e “Negro Lindo”. Criado por Léo Santana, o Baile da Santinha é um evento itinerante que está percorrendo as principais cidades do país e lotando os locais por onde passa. Em Manaus, o Baile da Santinha vai acontecer no Podium Arena da Amazônia, no próximo dia 22.

