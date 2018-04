Joelma revela que pai era muito violento durante sua infância

Em participação no programa "Melhor da Tarde", na Band, a cantora Joelma contou sua história de vida e como sua infância foi complicada. Com um pai violento que sofria de alcoolismo, ela revelou que sua mãe foi obrigada a criar praticamente sozinha ela e seus seis irmãos.

"Minha infância foi muito marcada pela violência. Meu pai era muito violento por causa da bebida. Eu cresci muito revoltada, com raiva", se emocionou a cantora.

Quando a banda Calypso começou a fazer sucesso, ela resolveu fazer as pazes com seu pai e perdoá-lo pelo que aconteceu. "Eu liguei para ele e pedi perdão, por mim e por ele. E ele disse que ele é que precisava pedir perdão. Quando você perdoa é você que ganha, porque você consegue ser feliz e eu disse: 'ninguém vai me impedir de ser feliz'", comentou.

Sem falar o nome de Chimbinha, seu ex-marido e companheiro de banda com quem foi casada por 18 anos, Joelma também deu sua opinião no programa sobre as causas que levam ao fim de um relacionamento. "Não é só violência doméstica, todo tipo de agressão que leva ao fim do relacionamento. Eu descobri que, faça o que você quiser, você não vai conseguir mudar ninguém. Se você tentou mudar a pessoa, não só por você, por sua família e tudo que está em jogo, e você vê que não tem jeito, aí é com Deus mesmo", disse.

Ela também disse que conheceu seu namorado, o empresário Alessandro Cavalcante, com quem está em um relacionamento há pouco mais de um ano, em um consultório odontológico. "Conheci no dentista, não esperava, não queria muito naquele momento. Fazia dois anos (da separação), mas não queria arriscar. Queria a pessoa certa, na hora certa", disse.

"Eu morava no Recife e ele no Rio de Janeiro. Ele me conquistou com muita conversa. Tem que conhecer muito a pessoa, a família da pessoa. Ficamos nos falando durante um mês pelo telefone. Tínhamos amigos em comum", revelou Joelma.