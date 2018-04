Evento traz grandes atrações da música gospel a Manaus

Manaus — Nesta sexta-feira (6) o público evangélico de Manaus já possui compromisso na agenda. O "Celebra Manaus" traz grandes nomes da música gospel para o Pódio Arena da Amazônia, localizado na av. Constantino Nery, bairro Flores. Aline Barros, Fernandinho e Gabriela Rocha são as atrações principais da noite, que também contará com o DJ Matheus Lazaretti nos intervalos.

De acordo com a Goldman Produções, responsável pelo evento, os portões devem ser abertos para o público a partir das 17h. A primeira das atrações a se apresentar é a cantora paulista Gabriela Rocha, que se tornou conhecida ao participar de um programa de jovens talentos em rede nacional, em 2008. Apesar de jovem, ela já possui três discos de estúdio e emplacou sucessos como "Teu Santo Nome" e "Águas Purificadores".

Em seguida, quem sobe ao palco é Aline Barros. Considerado um dos nomes mais conhecidos do cenário gospel brasileiro, a cantora já vendeu mais de 15 milhões de discos desde que iniciou sua carreira, em 1992. Em sua discografia, discos voltados para o público gospel e também infantil, que rendeu até prêmios de destaque internacional. Aline deve trazer ao palco alguns de seus maiores sucessos, como "Sonda-me" e "Ressuscita-me", mas também canções de seu último álbum, como "Depois da Cruz" e "Grande e Simples".

O cantor Fernandinho fecha o line-up do "Celebra Manaus" em grande estilo. O sergipano iniciou a sua carreira em 2002 e ficou famoso no meio gospel em 2004 através do seu disco "Faz Chover". Seu disco de maior sucesso comercial foi lançado cinco anos após, "Uma Nova História". Músicas que fizeram sucesso entre o público, como "Pra Sempre" e "Nada Além do Sangue" devem estar em seu repertório.

Os ingressos para o evento estão à venda nos seguintes valores de meia-entrada: R$ 40 (pista), R$80 (área VIP), R$100 (camarote) e R$120 (camarote stage no palco). As entradas podem ser adquiridas nas lojas Disco Laser e Shopping da Bíblia, ambas localizadas no Centro.



