Pabllo Vittar vai concorrer ao título de Drag Queen mais incrível

Manaus - É inegável que o cantor Pabllo Vittar está no auge da sua carreira. Com várias músicas virando hits e atendendo uma agenda de shows intensa.

Agora é a vez dele alçar voos internacionais e concorrer ao título de "Drag Queen mais incrível do mundo". O concurso é promovido pela revista americana OUT, que é voltada para o público LGBT. Junto com Pabllo Vittar está Ikaro Kadoshi, que será uma das concorrentes.

A enquete conta com 60 drag queens de vários países. Tem Alaska, Adore Delano, Bianca Del Rio, a icônica e lendária Lady Bunny, Sharon Needles, são drags de alto nível e que tornarão difícil a escolha.

As votações podem ser feitas pelo site da revista OUT e o resultado sai mês que vem.

Carreira

Pablo Vittar se consagra, principalmente como um artista pop e transita entre diversos estilos. Seu álbum de estreia mistura o pop com elementos de música eletrônica, trap, hip hop e ritmos brasileiros como samba, tecnomelody, funk carioca e MPB.

O cantor revela que por ser maranhense, adora o estilo musical "arrocha", forró e também o axé. A maioria das letras do repertório de Pabllo não é específica a nenhum gênero, mas a composição explora temas como o amor, autoestima e festas.

