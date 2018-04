Shopping Ponta Negra recebe terceira edição da feira Festejar

Manaus - Mais de 50 expositores de produtos e serviços participarão do evento, que traz tendências e novidades de um dos segmentos que mais aquecem a economia do país. A Festejar acontece no segundo piso (L2), ao lado da loja Vivara, com visitação gratuita.

A gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, destaca que a Festejar é uma oportunidade de o próprio cliente negociar diretamente com os fornecedores pacotes especiais com valores mais em conta para realizar sua festa.

Leia também: Evento traz grandes atrações da música gospel a Manaus

O evento contará com diversas opções de estandes de produtos e serviços ao consumidor final e intermediários, entre eles buffet, decoração de festas, DJs, bolos, fotógrafos, lembranças personalizadas, convites, vestidos de noivas e festas, cerimonialistas, casas de festas, locação e venda de itens de festas, monitores e animadores de eventos, iluminação e gráficas.

O evento contará com diversas opções de estandes de produtos | Foto: Divulgação

Segundo uma das idealizadoras do evento, Daniele Pacheco, entre os expositores estarão empresas como Paulo de Lima (Wedding Photography), Dona Flôr da Villa, Show Bar, Scarlett Esposa, DonaLina, We Love Decor, Bellagio Lica Sampaio e Maricotas.

“Além de atualizar e proporcionar uma troca de experiências entre os profissionais da área, os visitantes terão possibilidade de sair da feira com a sua festa dos sonhos organizada e completa, e melhor, economizando”, destacou Daniele.

O evento traz modelos de organizações de festa | Foto: Divulgação

Leia mais:

'Filet do Chef' leva sabor e sofisticação para sua casa

Joelma revela que pai era muito violento durante sua infância

Globo confirma saída de Caio Blat de 'Deus Salve o Rei'