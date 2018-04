“Sobre a adorável sensação de sermos inúteis” fará última apresentação

Manaus - O espetáculo “Sobre a adorável sensação de sermos inúteis”, chega ao fim no próximo sábado (7), com apresentação às 20h. O evento acontecerá no Ateliê 23, localizado na rua Tapajós, 166 – Centro, e os ingressos podem ser adquiridos por R$30 na bilheteria do local. Estudantes pagam meia.

O diretor da peça, Taciano Soares, fala que a ideia surgiu em 2015. “A obra é o resultado de um profundo estudo que a companhia do Ateliê 23 vem desenvolvendo desde as primeiras reuniões do projeto, em dezembro de 2015. A gente está em cartaz desde julho do ano passado e agora encerramos com uma nova roupagem. Nós remontamos o espetáculo, mudamos muitas coisas”, explica o diretor.

É um convite à reflexão, ou mais que isso, um delicado exercício de expurgo das nossas pequenas violências cotidianas | Foto: Divulgação

Leia também: Pabllo Vittar vai concorrer ao título de Drag Queen mais incrível

Sobre o público, Soares comenta que a peça foi muito bem recepcionada e que causou o efeito esperado por ele. “De uma forma geral, a gente percebeu que o público estava bem próximo daquilo que a gente pretendia, que era esse lugar das relações defasadas. Como trabalhamos com histórias reais, a ideia era fazer o espectador se ver em cena, de forma a trazer reflexão necessária, e nossa avaliação foi positiva em relação ao público”, comenta.

A peça fala sobre as consequências das relações que a sociedade nos aponta | Foto: Divulgação





O espetáculo

“Sobre a adorável sensação de sermos inúteis” fala sobre as consequências das relações que a sociedade em que estamos inserindo nos aponta. Vivemos experiências de abandono, de angústia coletiva, superficialização das relações e uma sensação de que falhamos, em tudo. Mais do que apenas se tornar fatalistas, o espetáculo traz à tona uma série de questões sensíveis e de reflexão para que o espectador experimente, mais uma vez nos trabalhos do Ateliê 23, a oportunidade de se conectar com a cena, como um exercício de reflexividade e a partir de então poder considerar que a obra continuará sendo construída com as experiências com que cada um sairá da sala de espetáculo. É um convite à reflexão, ou mais que isso, um delicado exercício de expurgo das nossas pequenas violências cotidianas", finaliza.

"Espero que o público seja participante do trabalho e saia de lá realmente transformado", comenta Soares | Foto: Divulgação

*Colaborou: Márcia Reis



Leia mais:

Shopping Ponta Negra recebe terceira edição da feira Festejar

Evento traz grandes atrações da música gospel a Manaus

'Filet do Chef' leva sabor e sofisticação para sua casa