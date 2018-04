Realidade Virtual, exposição de quadros e produtos geeks no Millennium

Manaus - Com a ajuda de óculos adaptados, os frequentadores do mall terão uma experiência única de imersão em um ambiente virtual sem precisar sair do lugar. A atração é gratuita e ficará disponível até dia 10 de abril, das 12h às 20h.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que a Arena Games é uma opção de lazer diferenciada para toda a família que visitar o centro de compras. “No espaço, os clientes poderão conhecer de perto esse universo geek e os fãs de games poderão ter um contato mais próximo com essa cultura”, disse.

A Arena Games fica localizada ao lado da loja Top Internacional, e contará com uma estação de Nintendo Wii U, com jogos do Mario Kart e Pokkén Tournament | Foto: Divulgação

A experiência dura cerca de dez minutos e são diversas opções de jogos, desde mergulho no fundo do mar, futebol e até pontaria. “Os clientes irão enfrentar grandes desafios e conhecer mundos incríveis por meio do jogo Playstation VR Worlds”, informou Fábio Owada, da Keep – Geek & Tecnologia, parceira do Millennium Shopping na realização do evento.

A Arena Games fica localizada ao lado da loja Top Internacional, e contará com uma estação de Nintendo Wii U, com jogos do Mario Kart e Pokkén Tournament. O público do Millennium Shopping também poderá conferir a exposição de quadros Marialva Ideias Criativas, de Action Figures e produtos Geek da Level UP Store.

