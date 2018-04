Jovem amazonense participa de coleção de contos de editora do Sudeste

Manaus - Mestrando em Estudos Literários pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o autor Jan Santos, 24 anos, participa da antologia "As Cores da Floresta", da editora Wish, e conta com o apoio dos leitores para que o livro seja lançado. Uma campanha de pré-venda está disponível no site da editora (https://goo.gl/oxsKQB) e utilizando o cupom virtual JANFLORESTA, um desconto é concedido.

Jan Santos revelou que o conto participante da antologia dá continuidade ao seu trabalho com o folclore nacional, projeto que desenvolve desde o lançamento de trabalho pregresso: o livro "A Rainha de Maio", lançado em 2016 na Bienal de SP. "Após me basear em nosso folclore ao escrever o Rainha, quis desenvolver todo um universo de personagens mitológicos, e o contato do ser humano com entidades que não compreende direito. Mais importante, como reagiriam tais entidades ao lidar com o homem?", explicou o jovem autor.

Fã da literatura fantástica, suas maiores influências incluem nomes já conhecidos mundialmente: Clarice Lispector, Dantos Trevisan, J.R.R. Tolkien, C.S Lewis, Neil Gailman e George R. R. Martin. Com uma escrita forte e bem construída, as histórias refletem a percepção humana do imaginário cultural. "Espero que esses temas me permitam criar uma parceria estável com a editora Wish, que tem um trabalho muito bom com contos de fadas e histórias baseadas em lendas. Seria uma excelente maneira de levar o que produzimos no Amazonas para outras regiões do país", ressaltou Santos.

"As Cores da Floresta", da editora Wish, e conta com o apoio dos leitores para que o livro seja lançado | Foto: Divulgação

Sobre o livro

Em uma mistura de palavras, linhas e cores, a antologia "As Cores da Floresta" une 19 contos e 20 ilustrações, além de diversas atividades para promover reflexão e o autodescobrimento. Ambientados em bosques, descampados e matas selvagens, os contos selecionados trazem a magia da fauna e da flora, em um trabalho inédito que mistura histórias e livro de colorir.

Sobre o autor

Amazonense de Manaus, Jan Santos começou a escrever ainda com 15 anos. Recentemente admitido no Mestrado em Literatura e redator no site Mapingua Nerd, teve sua primeira obra publicada com 19 anos, sendo a mais recente, "A Rainha de Maio", lançada na Bienal Internacional de São Paulo em 2016.

