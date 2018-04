Humor, sertanejo e boi-bumbá no roteiro cultural para o fim de semana

Manaus — O primeiro fim de semana do mês de abril chegou e já está recheado de eventos rolando pela cidade. Do boi-bumbá ao sertanejo, Manaus está fervendo com opções para agradar todos os gostos. O EM TEMPO separou alguns eventos para você colocar na agenda e não ficar parado em casa. Anota aí!

Baile de Máscaras Nasty

O agito do fim de semana já começa nesta sexta-feira (6) com o Baile de Máscaras Nasty. A festa traz o DJ Ralk ao lado de Morsol como atrações principais do evento que ocorre no Maison Okutá, localizado na rua Fortaleza, número 570, bairro Adrianópolis. Os ingressos para o evento custam R$ 50 e podem ser adquiridos no Fast Temaki do Parque 10. Quem prestigiar a festa poderá desfrutar de open bar de Catuaba Selvagem até 00h.

Dj Ralk | Foto: Divulgação

"Segue o Baile" no AllNight

Nesta sexta-feira (6) também é dia de agitar no AllNight Pub, localizado na av. Efigênio Salles, número 2085, Aleixo. Ao todo, são 500 litros de cerveja liberada na festa "Segue o Baile", com o DJ Sandro Souza e a dupla sertaneja João Victor & Rodrigo. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no valor de R$35 (primeiro lote) através dos números (92) 991433385 ou 981228716.

João Victor e Rodrigo | Foto: Reprodução

Ensaio dos Bumbás no Copa

O Comando Garantido do boi vermelho-e-branco mandou avisar que vai ter ensaio especial neste sábado (7) no Copacabana Chopperia, localizado na av. do Turismo, número 2666, bairro Tarumã. Carlinhos do Boi e Sebastião Jr. prometem emocionar o público com as melhores toadas no lançamento do CD "Auto da Resistência Cultural". A festa começa a partir das 18h e os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

"Minha Mãe É Uma Peça"

A peça que fez o comediante carioca Paulo Gustavo cair no gosto do público voltou para uma nova apresentação neste sábado (7) na Arena Amadeu Teixeira. A comédia traz a carismática Dona Hermínia, inspirada na mãe do próprio ator. Com novo cenário, novo figurino e algumas novidades no texto, a peça promete o mesmo sucesso da primeira edição. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.aloingressos.com.br e central de vendas da Alô Ingressos.

"Sobre a Adorável Sensação de Sermos Inúteis"

Ainda para quem aprecia um bom teatro, o espetáculo "Sobre a Adorável Sensação de Sermos Inúteis" chega ao fim neste próximo sábado (7), então é melhor correr para pegar a última apresentação às 20h. A peça tem Taciano Soares na direção e traz uma série de questionamentos e reflexões sobre a sensação de falha que todos experimentam de vez em quando. O espetáculo acontece no Ateliê 23, localizado na rua Tapajós, número 166, Centro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local, custando R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Sebastião Jr | Foto: Divulgação

Feijoada de lançamento do Planeta Boi

David Assayag, Sebastião Jr. e Uendel Pinheiro são atrações confirmadas na feijoada de lançamento do Planeta Boi, que ocorre neste sábado (7) no Centro de Convenções Vasco Vasques, na av. Constantino Nery. A feijoada começa 12h e funciona como esquenta da tradicional festa dos bois em Parintins. Além da comida e das atrações musicais, o evento também conta com open bar. As camisas estão disponíveis no valor de R$120.

