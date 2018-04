Parque Cidade da Criança em Manaus tem programação educativa

Nos dois dias, o parque irá funcionar das 14h30 às 19h30, com entrada gratuita. | Foto: Divulgação

Manaus - Um cenário animado pretende levar os pequenos ao mundo encantado de Aurora e ensiná-los a cuidar da natureza dentro da programação deste fim de semana, 7 e 8/4, no Parque Cidade da Criança, localizado na rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul. O parque também contará com uma programação educativa utilizando músicas infantis.



Com objetivo de estimular o desenvolvimento intelecto, auditivo, sensorial, da fala e motor utilizando a música o ‘Canta Comigo’, a programação deste sábado, 7/4, terá ainda Jogos de Tabuleiros, Cineflix: A vida é uma festa e Bingo Educativo que pretende ajudar na etapa de alfabetização da criançada. Já no domingo, 8/4, o público terá o Parque Acústico, Oficina de Origami, Jogos de Tabuleiros, Brincadeiras de rua e Zumba Plus.

Nos dois dias, o parque irá funcionar das 14h30 às 19h30, com entrada gratuita.



Confira os horários de cada atividade abaixo:

Sábado, 7/4

14h às 16h30: Jogos de Tabuleiros, na Praça de Alimentação;

15h30 às 16h30: Bingo Educativo, na Praça de Alimentação;

17h às 18h: Visita ao mundo Encantado de Aurora, No Teatro;

18h às 19h30: Cineflix: A vida é uma festa, Biblioteca;

18h30 às 19h30: Canta Comigo: Músicas Infantis, Praça de Alimentação.

Domingo, 8/4

14h30 às 15h30: Parque Acústico, na Praça de Alimentação;

15h30 às 16h30: Oficina de Origami, na Praça de Alimentação;

15h30 às 16h30: Jogos de Tabuleiros, na Praça de Alimentação;

17h às 18h: Brincadeiras de rua, Hall de entrada:

18h30 às 19h30: Zumba Plus, Hall de entrada.