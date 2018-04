Funkeiro carioca lança novo sucesso em Manaus

Manaus - ‘Menor do Chapa’ lança novo sucesso ‘Pode Ficar Tranquilo’ neste sábado 7 de abril na casa mais estilosa da capital, V8 Bar Manaus, localizado na avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Nos intervalos terá a dj Layla Abreu e no pré – show Beto Gomez e Daniel Trindade com os melhores sucessos das pistas do Brasil.

Sobre o artista

O Cantor e compositor Fabrício de Souza Batista ou popularmente conhecido pelos fãs como ‘Menor do Chapa’ é funkeiro desde 1998, somando aí 20 anos de sucesso. Se destaca atualmente como uma das revelações com a ascensão do funk carioca no século XXI, influenciado pelo Rap, sua primeira música “O Chapa, é o Chapa” foi a sua primeira canção a emplacar todas as rádios. Atualmente suas músicas mais conhecidas são: Os 10 mandamentos com Mc Pedrinho, também Firma milionária, Vida Loka (Humildade e Disciplina), Eu Sou Patrão, Não Funcionário, Firma Milionária, Papo de Milhão, Vou Patrocinar, Fluxo da Ostentação e O Cara do Momento.

O V8 bar é uma casa noturna, totalmente diversificada e oferece todo requinte e diversão das noites mais badaladas do mundo. Venha curtir, em um ambiente revitalizado e com uma arquitetura totalmente moderna. Bares com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma variada programação que inicia na sexta e vai até o domingo com a roda de samba que leva o nome do pagodeiro Uendel pinheiro.

E você ainda pode nos seguir nas redes sociais @v8barmanaus e participar do sorteio de muitos brindes. Além do ambiente superconfortável, a casa ainda oferece amplo estacionamento para seus clientes.

Serviço

O Quê: Funkeiro carioca ‘Menor do Chapa’ lança seu novo sucesso ‘Pode Ficar Tranquilo’ em Manaus

Quando: sábado 7 de abril a partir das 22 horas.

Quanto:

R$ 40 (Pista)

R$ 150 (Camarote)

Onde:

V8 Bar Manaus – Avenida Ephigênio Sales, 1235 – bairro Aleixo

Os preços promocionais de primeiro 1º lote dos ingressos para o show ‘Funkeiro carioca ‘Menor do Chapa’ lança seu novo sucesso ‘Pode Ficar Tranquilo’ em Manaus’ e podem ser adquiridos na bilheteria do V8 bar, nas lojas Arco Iris Amazonas e Manauara Shopping e custam R$ 40 (pista – meia entrada), R$ 150 (camarote) ou ainda pelo site:https://www.ingressofly.com e no 2ª Lote R$ 60 (pista) e R$ 150 (camarote).

Informações e reservas:(92) 98422 – 3155

