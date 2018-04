Anitta ganhará documentário na Netflix sobre sua vida e carreira

O projeto está iniciando com a participação da cantora que está disposta a mostrar o seu lado pessoal quanto o artístico no Netflix | Foto: Divulgação





Manaus - A cantora Anitta vai ganhar um documentário sobre sua vida e carreira na plataforma de Streaming Netflix. A informação foi divulgada pelo colunista do Uol Flávio Rico. Anitta é uma das cantoras mais populares do país na atualidade.

Anitta já ganhou prêmios nacionais e internacionais com seus hits de sucesso. A cantora começou no funk e, atualmente, é sucesso por onde ela passa. Anitta já emplacou diversos hits e três discos.

O documentário ainda está em fase inicial de produção e contará a participação intensa da cantora, que está disposta a mostrar o seu lado pessoal quanto o artístico. Assessorias envolvidas não abriram os detalhes ainda. Esse documentário é mais uma investida de Anitta em forma de entretenimento.

Na última terça-feira (4), estreou o programa no canal Multishow, “Anitta Entrou no Grupo”, mas como a sua agenda é corrida, o programa só irá ter quatro edições. Ela também estaria negociando protagonizar um filme policial, com o mesmo autor de “Tropa de Elite”.

Larissa de Macedo, nasceu dia 30 de março de 1993, nome de registro de Anitta, começou no mundo artístico aos 8 anos de idade em um coral na igreja católica no bairro Honório Gurgel, no Rio de Janeiro.

