Roberto Carlos chega a Manaus para show exclusivo no dia 21

Manaus — Em comemoração ao seu aniversário de 77 anos, uma das vozes mais conhecidas da música brasileira traz a sua turnê para a capital amazonense. O "rei" Roberto Carlos chega a Manaus no dia 21 de abril trazendo um show especial e cheio de emoções para a Arena Amadeu Teixeira. Enquanto aguardam pelo show, fãs amazonenses contam histórias de amor ao ídolo e suas músicas atemporais.

O sucesso musical do rei, que começou na década de 50, não parou até hoje. Em 2015, o cantor foi homenageado pelo Grammy Latino como personalidade do ano e, em seguida, lançou o álbum ao vivo "Primeira Fila", gravado em Londres. Roberto Carlos aterriza em Manaus após uma breve temporada em Portugal, onde fez apresentações nas cidades de Lisboa e Porto, com casas de espetáculo lotadas em todos os shows.

A apresentação de Roberto Carlos em Manaus vai ter um gosto especial para a publicitária Andréa Gouvea, de 30 anos. Uma das lembranças mais fortes que ela tem da falecida mãe, que sofria de Alzheimer, é em um show do cantor. "Ela era muito fã dele e uma das últimas coisas que fiz, enquanto ela ainda tinha memória e compreensão, foi levá-la a um show dele no Ibirapuera, em São Paulo", conta ela.

A doença de Alzheimer, que afeta diretamente a memória, não foi o suficiente para fazer a mãe de Andréa esquecer o dia do show de seu cantor favorito. "Ela se empolgou muito, se arrumou bastante e foi para o show com o meu pai", lembra. "Ela voltou radiante e feliz". Foi através da mãe que Andréa começou a gostar das canções do rei Roberto Carlos e, claro, manter viva a conexão com a mãe.

O romantismo do cantor capixaba faz parte da vida da servidora pública Elci Nobre, de 62 anos, há muito tempo. "Ele é meu ídolo desde a juventude, quando existiam muitos fãs-clubes e nós acompanhávamos tudo que era possível", lembra com carinho a fã. Ela conheceu as canções dele quando tinha apenas 12 anos e, desde então, não parou de ouvi-las. "O meu primeiro contato foi através das foto-novelas que eu costumava comprar quando era mais nova", conta.

Entre suas músicas favoritas, Elci cita a clássica "Detalhes", além de "A Montanha" e "Fera Ferida", bastante conhecidas pelo grande público. A admiração pelo cantor é tanta que até o tradicional show de fim de ano virou evento na casa da fã. "No dia eu nem saio de casa para assistir ele", brinca ela. "Tenho uma turma de amigos que vem para minha casa para assistirmos juntos".

O show do rei começa a partir das 22h do sábado (21) e os ingressos podem ser adquiridos na loja Chifon, no segundo piso do Amazonas Shopping, ou através do site www.myticket.com.br. Os valores variam entre R$70 e R$480, podendo ser parcelados em até duas vezes no cartão de crédito.

