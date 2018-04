Tom Cleber emociona público com show nostálgico, em Figueiredo

Presidente Figueiredo - A Vila de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus), foi palco do show do cantor Tom Cleber, na noite de sábado (7), fechando a primeira edição do Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque.

Com público de aproximadamente 4 mil pessoas, a apresentação foi marcada por músicas românticas e também por grandes sucessos da MPB, originalmente gravados por nomes como Caetano Veloso, Cássia Eller, Fábio Júnior e Raul Seixas.

Tom Cleber ainda interagiu com os fãs. Algumas pessoas da plateia tiraram fotos com o artista, que manteve a plateia eufórica durante todo o show. Cleber afirmou estar bastante animado por visitar o local pela primeira vez e participar de uma festa que mobiliza todo o município.

Aproximadamente 4 mil pessoas participaram do evento | Foto: Divulgação/Ascom

De acordo com o prefeito Romeiro Mendonça, o objetivo da prefeitura é continuar movimentando a Vila de Balbina. “Queremos potencializar o turismo local e valorizar o comerciante da área para, assim, aumentarmos a geração de emprego e renda para a nossa população”, afirmou.

A vendedora Maria do Perpétuo Socorro falou da importância da festa realizada em Balbina. “Nós precisamos que as pessoas venham conhecer a nossa cidade. E, para isso, temos contado cada vez mais com o apoio da prefeitura. Um evento como este, que está com um grande número de público, é uma ótima oportunidade de trabalho”, destacou.

Torneio de Pesca Esportiva

Mais de 50 pessoas participaram do 1º Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque, com disputas nas categorias feminino e masculino. Os maiores peixes capturados mediam 50 e 38 centímetros.

O show fechou a primeira edição do Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque | Foto: Divulgação/Ascom

O torneio foi organizado pelos Caiaqueiros do Norte – Amazonas, com o apoio da Prefeitura de Presidente Figueiredo, e deve permanecer no calendário de eventos do município, divulgando o potencial turístico da Vila de Balbina e valorizando os talentos esportivos da região.

Romeu Lopes foi o vencedor do torneio ao pescar a maior quantidade de peixes. “Gostaria de agradecer à Prefeitura de Presidente Figueiredo que deu todo o suporte para realizarmos a competição com sucesso e segurança”, enfatizou.

Júnior Bezerra conseguiu fisgar o maior peixe. “É uma grande alegria poder participar de um evento como este, que foi tão bem organizado para os pescadores”, salientou.

Mais de 50 pessoas participaram do 1º Torneio de Pesca Esportiva em Caiaque | Foto: Divulgação/Ascom

Na categoria feminina, a pescadora Angélica foi a grande campeã. “Ganhar dois troféus é muito bom. Quero agradecer o apoio de todos que me ajudaram e apoiaram durante a competição. É muito difícil para as mulheres participar de uma disputa assim, mas tive bastante incentivo”, frisou.

Para o vice-prefeito Mário Abrahão, que acompanhou as competições ao longo do dia, este tipo de evento só tende a desenvolver ainda mais o potencial turístico de Presidente Figueiredo. “Mostramos, hoje, que a cidade também possui grandes talentos do esporte”, afirmou.

