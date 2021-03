Confira o manual para conseguir um emprego usando o LinkedIn

Você sabia que uma boa foto de perfil do LinkedIn aumenta em 21 vezes sua chance de visualização e garante nove vezes mais chances de conexão? E que, em média, um profissional é contratado pelo LinkedIn a cada sete segundos?

Esses são alguns dos dados compartilhados por Erica Firmo, gerente de comunicação da rede profissional, no episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos.

Para quem quer mesmo um emprego, aqui vai a primeira dica: “Não basta ter um perfil pronto, cheio de experiência e de conhecimento. Você precisa de um plano de busca de emprego”, conta ela.

Então, siga os passos simplificados a seguir para ajudar a encontrar seu próximo emprego pela rede social. Para ter todos os detalhes, ouça o episódio completo:

Primeiro, faça a checklist:

Foto de perfil: sempre tenha foto! Ela também deve ser adequada para o cargo que você deseja, não vale colocar foto de óculos escuro ou na praia.

Título e resumo: coloque seu cargo atual ou especialidade no título e escreva um resumo da sua trajetória para se apresentar. Invista em palavras-chave, é assim que os recrutadores vão te encontrar.

Preencha 100% do perfil: mantenha o cargo atualizado (você tem oito vezes mais chance de visualização) e não esqueça de colocar a instituição de ensino onde estudou.

Localização: coloque a cidade onde mora no perfil, isso aumenta em 23 vezes mais de seu perfil ser encontrado.

Habilidades: aqui vale garantir que preencheu todas as habilidades interpessoais, habilidades técnicas, trabalhos voluntários, certificados e idiomas.

Agora, a busca de emprego:

Filtre os seus interesses de carreira: faça a candidatura certeira, não adianta mandar seu perfil para todas as vagas da plataforma.

Assina o alerta de vagas: no perfil, é possível fazer um filtro com as vagas e empresas que te interessam. O LinkedIn avisa assim que a vaga é publicada.

Filtro de foto: O filtro “open for jobs”, ou disponível para vagas, foi lançado em abril para ajudar quem foi demitido durante a pandemia. Quem usou o filtro nos últimos seis meses recebeu 40% mais mensagens de recrutadores e 20% mais mensagens de colegas de trabalho.

Explore o mercado: siga no LinkedIn a página das empresas para ficar atualizado e fazer seu plano de emprego.

Café virtual: acompanhe as empresas dos seus sonhos e profissionais dentro delas na área em que você gostaria de trabalhar. O LinkedIn é uma rede social e você pode chamar os outros para um café virtual de relacionamento.

É possível encontrar o podcast no Spotify, Deezer, Apple podcasts, Google podcasts e outras plataformas.

Cursos de graça no LinkedIn

Além de procurar vagas de emprego e fazer novas conexões, a rede social profissional oferece mais ferramentas, como a possibilidade de aprender habilidades digitais.

Junto com a Microsoft, o LinkedIn oferece 96 cursos em português e gratuitos para ensinar habilidades técnicas e comportamentais a quem precisa se preparar para o mercado de trabalho pós-pandemia.

Os cursos ficarão acessíveis até o final de março de 2021. São nove rotas de aprendizado que separam os cursos por temas, como “Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade” ou “Torne-se um especialista em atendimento ao cliente”.

*Com informações do EXAME