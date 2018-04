Prefeito de Manaus homologa resultado de concurso para professores

Coletiva_Arthur Neto | Foto: Marcely Gomes

Manaus -O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assina na tarde desta quarta-feira, 18/4, a homologação do resultado final do concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para cargos de professor e formação de cadastro de reserva. A solenidade será realizada, às 14h, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus, zona Oeste.



O concurso da Semed, sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), foi executado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Seguindo o cronograma, o resultado final foi divulgado na última sexta-feira, 13/4, e está disponível no site da instituição www.ibade.org.br/ e no Diário Oficial do Município (DOM), de 13 de abril.

De acordo com a assessoria, terão início os procedimentos administrativos necessários para a convocação dos 400 classificados, dentro do número de vagas, que deve ocorrer até 30 de junho.

