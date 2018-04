Marinha abre 31 vagas para a Escola Naval em concurso público

Manaus - A partir do dia 3 de maio estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão à Escola Naval por meio do site Ingresso na Marinha. Este ano, são ofertadas 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.



É a primeira que vez que as Aspirantes do sexo feminino poderão concorrer ao ingresso no Corpo da Armada e no Corpo de Fuzileiros.

Os candidatos também poderão efetuar suas inscrições no Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval (veja endereço abaixo). No edital, é possível consultar a lista completa das demais cidades.



A taxa de inscrição é de R$ 100. Dentre as condições necessárias à inscrição, destacam-se: ser brasileiro nato de ambos os sexos, ter 18 anos completos e menos de 23 anos no dia 1º de janeiro de 2019, não ser casado (a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval e ter o Ensino Médio completo até a data prevista em Edital.

Sobre o Concurso

Os candidatos farão as provas em dois dias subsequentes. No 1° dia, será aplicada prova objetiva de Matemática e Física. No dia seguinte serão aplicadas uma prova objetiva de Português e Inglês e uma Redação.

As provas objetivas serão constituídas de 40 questões cada. Após as provas, serão realizados os eventos complementares constituídos de: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (TAF) - composto de corrida e natação, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica, além do Período de Adaptação e o Curso de Graduação, conforme item 5 do Edital.

Curso de Graduação

O Curso é composto pelo Ciclo Escolar e pelo Ciclo Pós-Escolar (CPE). O Ciclo Escolar tem a duração de quatro anos letivos, em regime de internato. O curso é totalmente gratuito além de ser proporcionado ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os Aspirantes que concluírem com aproveitamento o Ciclo Escolar serão declarados Guardas-Marinha (GM) e matriculados no Ciclo Pós-Escolar (CPE).

Outros concursos abertos

A Marinha também está com inscrições abertas para o Colégio Naval, até 20 de abril. São 190 vagas e, para se candidatar é necessário ser brasileiro nato e do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 (em 1º de janeiro de 2019), dentre outros requisitos previstos em Edital.

Para Engenheiros e Arquitetos formados ou em fase de conclusão, a oportunidade é para o Concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, com 64 vagas. Informações completas através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

SERVIÇO:

Concurso Público de Admissão à Escola Naval

Inscrição: 3/5/2018 a 8/6/2018

Valor: R$ 100

Informação ao candidato: sspm.ingresso@marinha.mil.br

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Endereço: Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval - Rua Bernardo Ramos, s/nº, Centro, Ilha de São Vicente, Manaus.

Telefone: (92) 2123-2278/2275

