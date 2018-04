Processo Seletivo no Careiro da Várzea tem salários de até R$ 5,5 mil

Manaus - A Prefeitura do Careiro da Várzea (a 25 km de distância da capital), anunciou a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuar nas áreas de assistência social, educação, saúde, meio ambiente, obras, administração, pesca e aquicultura, turismo, produção rural, defesa civil e transportes.

O edital foi publicado nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. São disponibilizadas mais de 250 vagas de atuação no serviço público do município. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954 a R$ 5.538.

Leia também: Prefeito de Manaus homologa resultado de concurso para professores

O período de inscrições é de 18 a 24 de abril, das 8h às 14h30. O local de inscrição é o prédio da Biblioteca Pública Municipal Professora Luzia Isabel Monteiro Sales, localizada na rua Marechal Rondon, s/n, sede do Careiro da Várzea. As inscrições são gratuitas.

No ato da inscrição presencial, o candidato terá que entregar um currículo, ficha de inscrição e avaliação escrita da carta de intenção manuscrita. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de maio.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de um ano, contados da data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Prefeitura. A jornada de trabalho varia entre 30 e 40 horas, em escala de plantão.

O Processo Seletivo terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado por meio de análise curricular (títulos, tempo de serviço, experiência profissional com a devidamente comprovada) conforme estabelecido no Edital.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Coletivo Jovem abre inscrições para novo ciclo de capacitação

Gasolina aumenta a partir desta quarta em Manaus, diz Sindicam

Bemol e Samsung lançam Galaxy S9 e Galaxy S9+, em Manaus