PF abre 500 vagas em concurso para perito, delegado e escrivão

Manaus- Foi publicada nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial da União, a portaria que autoriza a realização de concurso para preenchimento de 500 vagas para a Polícia Federal.



Serão abertas 180 vagas para agente, 150 para delegado, 80 para escrivão, 60 para perito e 30 para papiloscopista. Todos os cargos exigirão diploma de curso superior.

Leia também: Seduc lança concurso com mais de 81 mil vagas para o Amazonas

Com a publicação, o edital deve ser publicado até junho, segundo previsão do ministro da Segurança Pública Raul Jungmann. De acordo com a portaria, o prazo para publicação do edital é de até seis meses contados a partir da publicação.

O último concurso da Polícia Federal foi organizado pelo Cebraspe, em 2014.

Serão aplicadas provas objetivas e discursivas, além de exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica e curso de formação profissional, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, entre outras avaliações.

Leia mais: Processo seletivo no Careiro da Várzea tem salários de ate R$5,5 mil

Prefeito de Manaus homologa resultado de concurso para professores

Marinha abre 31 vagas para a escola naval em concurso público