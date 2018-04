Sine Manaus abre vagas para área da saúde e industrial

Manaus - Para quem procura vagas de emprego na área hospitalar de Manaus, os postos do Sine selecionam nesta segunda-feira (23), a partir das 8h, candidatos a 20 vagas disponíveis em unidades de saúde espalhadas pela capital. Além destes serviços, as áreas de serviços gerais, indústria e logística, jardinagem, entre outros, também são disponibilizadas ao público.



Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também todos os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para os trabalhadores com alguma deficiência, é obrigatório levar um laudo atualizado emitido nos anos de 2017 ou 2018. A diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo:

Posto Ouvidoria/Procon - rua Afonso Pena, 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu.

1 vaga: Consultor de Vendas

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

Requisitos obrigatórios: experiência na área de segurança eletrônica, informática e vendas empresariais;

1 vaga: operador de caixa – vaga exclusiva PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

É importante que o laudo para vagas exclusivas ou estendidas de pessoas com deficiência esteja devidamente atualizado.

1 vaga: vendedor interno – vaga exclusiva PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

É importante que o laudo para vagas exclusivas ou estendidas de pessoas com deficiência esteja devidamente atualizado.

Posto shopping Phelippe Daou - Avenida Camapuã, 2985, Jorge Teixeira, em frente ao T4.

1 vaga: recepcionista – área hospitalar

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato em área hospitalar;

Atividades: recepcionar, identificar e encaminhar o pessoal externo aos Setores FUAM; atender ao pessoal interno, na respectiva área de atuação; atender, orientar e direcionar o público em geral, anunciando previamente ao setor a ser visitado; eventualmente atender telefonemas, fazer chamadas e anotar recados, na respectiva área de atuação; motivar a entrega de documentos e correspondências, na respectiva área de atuação; executar outras tarefas correlatas e de mesmo nível de complexidade que lhe forem atribuídas pela chefia. Ter conhecimentos de microinformática.

1 vaga: jardineiro podador/roçador – área hospitalar

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato, em área hospitalar;

Atividades: Zelar pela limpeza do jardim coletando lixo e papéis; efetuar periodicamente o corte da grama; cuidar da conservação das folhagens; podar constantemente as árvores em redor do prédio; jardinagem de pátios e jardins; conservação de plantas, bosques; preparar a terra, efetuar os tratos necessários; plantar, replantar, reformar canteiros em jardins; zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho; ajudar no serviço interno, quando necessário e executar outras atividades correlatas.

1 vaga: copeiro - área hospitalar

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato, em área hospitalar;

Atividades: executar a conservação e limpeza das instalações e utensílios da copa; preparar café, refresco, lanches e outras refeições rápidas; fazer o controle geral da copa; secar e esterilizar todas as vasilhas, xícaras e utensílios utilizados nas tarefas; controlar material e suprimento da cozinha e de limpeza, providenciando, quando necessário, sua reposição; recolher e repor xícaras sujas diariamente; executar outras tarefas correlatas e de mesmo nível de complexidade que lhe forem atribuídas pela chefia.

1 vaga: artífice de serviços gerais - área hospitalar

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato, em área hospitalar;

Atividades: efetuar a manutenção de instalações elétricas prediais, equipamentos, comandos e controles eletroeletrônicos; efetuar a manutenção das instalações hidráulicas prediais, realização de reparos simples das instalações e outros serviços; realizar serviços na área de manutenção predial geral, que exijam habilidade no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como: fixação e retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros).





1 vaga: auxiliar de almoxarifado - área hospitalar

Escolaridade: Ensino Médio completo;

ExperiÊncia: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato em área hospitalar;

Atividades: recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

6 vagas: enfermeiro intensivista

Escolaridade: Ensino Superior completo em Enfermagem com Especialização em UTI;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato;

Atividades: trabalhar em uma unidade hospitalar, regime de escala 12x36, setor de unidade de terapia intensa, desempenhando as atribuições inerentes à ocupação. Possuir COREN ativo, diploma de Bacharel em Enfermagem, especialização em UTI. Desejável experiência em UTI.

10 vagas: enfermeiro obstetra

Escolaridade: Ensino Superior completo em Enfermagem com Especialização em Obstetrícia;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS ou Contrato;

Atividades: trabalhar em unidade hospitalar, regime 12x36, escala diurno ou noturno, exercendo atribuições inerentes da ocupação. Possuir COREN ativo.

2 vagas: assistente de logística

Escolaridade: Ensino Médio completo;

ExperiÊncia: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

Requisitos obrigatórios: experiência com recebimento de mercadorias, habilidade com planilha de Excel e liderança de equipe de transporte.

2 vagas: encarregados de serviços gerais

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

Atividades: acompanha os serviços de limpeza, verifica se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros. Administra processo de controle de ponto, atestados, afastamentos.

1 vaga: soldador

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS;

Requisitos obrigatórios: Ter curso de soldador. Experiência em unir e cortar peças metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, TIG ,MIG, MAG, OXIGÁS, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

1 vaga: recepcionista de hotel

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: com ou sem experiência;

Requisitos obrigatórios: necessário inglês fluente, ter noções de check in e check out. Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho.





2 vagas: auxiliar de limpeza – vaga exclusiva PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Experiência: com ou sem experiência;

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência ou conhecimento na limpeza geral, retirada do lixo, monitoramento da limpeza dos banheiros e manutenção dos produtos de limpeza.

É importante que o laudo para vagas exclusivas ou estendidas de pessoas com deficiência esteja devidamente atualizado.

3 vagas: auxiliar de limpeza no ramo de indústria

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

ExperiÊncia: mínimo de 6 meses comprovados na CTPS em indústria;

Requisitos obrigatórios: ter experiência no ramo de indústria nas atividades com máquinas de limpeza no piso de chão de fábrica, limpeza de equipamentos no geral e diluição de produtos químicos.

