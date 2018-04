SEDUC abre processo seletivo para contratação de estagiários

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) lançou processo seletivo para contratação de estagiários de nível médio e superior para atuação em Manaus. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, a partir 0h01 do dia 25 de abril até às 23h59 do dia 27 de abril de 2018, pelo horário de Manaus, no site da Seduc.

Para as vagas de nível médio, poderão participar estudantes matriculados em instituições de ensino público e privado a partir da 2ª série.



Para as vagas de ensino superior, serão selecionados estudantes matriculados a partir do 5º período dos seguintes cursos de graduação: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Comunicação Social/Jornalismo; Design Gráfico; Direito; Engenharias da Computação, Elétrica, Mecânica e Civil; Estatística, Licenciaturas em Pedagogia, Nutrição, Psicologia, Processamento de Dados, Serviço Social, Sistema de Informação, Relações Internacionais, Marketing e Biblioteconomia.

Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados, por ordem de classificação, de acordo com a necessidade da Secretaria e serão lotados na sede da SEDUC, nas Coordenadorias Distritais de Educação e no Centro Cultural Thiago de Mello.

Inscrições

O formulário de pré-inscrição será disponibilizado, exclusivamente via internet, onde o candidato deverá ler, preencher uma única vez e imprimir ao receber em seu e-mail.

Após a impressão do formulário de pré-inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao Centro de Formação Profissional Padre. José de Anchieta (Cepan), localizado na Avenida Waldomiro Lustoza, nº 250, Japiim II, ao lado da sede da SEDUC, no período de 2 a 4 de maio para entrega dos documentos comprobatórios previstos no edital, juntamente com o formulário de pré-inscrição. O horário de atendimento será de 8h às 12h.

Vagas para pessoas com deficiência

Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência e 2% para pessoas com Síndrome de Down, que serão inscritas em igualdade de condições com os demais candidatos, desde que as atividades de estágio sejam compatíveis com as condições de deficiência do candidato, a ser comprovada mediante laudo médico original, expedido no prazo máximo de 30 dias antes do término das inscrições.

Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá declarar, no formulário de pré-inscrição do processo seletivo, ser pessoa com deficiência; entregar pessoalmente, no ato da efetivação de inscrição, o laudo médico original atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa ou origem.

Requisitos

Os candidatos interessados em concorrer às vagas de ensino médio devem atender aos seguintes requisitos: estar regularmente matriculado no Ensino Médio no primeiro semestre letivo de 2018; estar frequentando regularmente a escola; ter idade mínima de 16 anos; ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 horas semanais; ser de nacionalidade brasileira.

Para as vagas de ensino superior, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: estar regularmente matriculado em curso de nível superior no primeiro semestre letivo de 2018; estar frequentando regularmente o curso; ter idade mínima de 18 anos; ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 horas semanais; ser de nacionalidade brasileira; não receber simultaneamente bolsas de outros programas financiados pelo governo estadual, municipal ou federal; ter média geral (coeficiente) aprovação nos períodos de estudo, considerando a média da instituição de ensino superior que esteja matriculado.

Remuneração

Para os candidatos de nível médio aprovados no processo seletivo será oferecida bolsa auxílio mensal no valor de R$ 212,00, além do auxílio transporte de R$ 167,20, totalizando R$ 379,20. Para os candidatos de nível superior, será concedida bolsa auxílio mensal de R$ 512,00, além de R$ 167,20 de auxílio transporte, totalizando R$ 679,20.

Documentos necessários para inscrição

Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, comparecer ao Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), munidos dos seguintes documentos:

Nível Médio - original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG); cópia do comprovante de residência; e declaração original da instituição de ensino atualizada.

Nível Superior - original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG); cópia do comprovante de residência; declaração original atualizada da instituição de ensino, identificando o curso e o período/semestre.

Para alunos matriculados na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), será necessário apresentar além da declaração, o histórico escolar.

Ambos os níveis - comprovante de experiência profissional (se possuir); laudo médico (original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência para as pessoas com deficiência; cópia de certificado de curso de Informática Básica e Avançada (se possuir); cópia de certificado de curso de Língua Estrangeira (se possuir); Cópia de até 5 certificados de cursos de aperfeiçoamento, na área correlacionada à formação do aluno (se possuir).

Critérios de seleção

A seleção terá três etapas, dentre as quais: pré-inscrição com preenchimento e impressão do formulário via internet (1ª etapa); entrega e validação da documentação apresentada, de caráter eliminatório (2ª etapa); convocação dos candidatos para entrevistas atendendo a necessidade do órgão, obedecendo a ordem de classificação (3ª etapa).

Os critérios para análise da pontuação dos candidatos compreenderá a análise dos documentos apresentados, além dos requisitos em cada nível de ensino, conforme edital. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da SEDUC e terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Leia mais:

De olho em bolsa de estudo? UniNorte abre vestibular com 200 bolsas

Entrega de Declaração de Imposto de Renda entra na reta final

Projetos tecnológicos conquistam mercado Amazonense