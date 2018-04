Concurso da Seduc tem mais de 92 mil inscritos em apenas 5 dias

Manaus - Somente nos cinco primeiros dias de inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM), o Instituto Acesso (banca do certame) registrou 92.877 mil inscrições. Esse número superou, em muito, o último concurso, realizado em 2014, que teve 76 mil inscritos. As inscrições seguem até o dia 20 de maio de 2018. As taxas de inscrição serão de R$ 70 (nível superior), R$ 60 (nível médio) e R$ 50 (nível fundamental).

O edital do concurso, bem como o link para as inscrições estão disponíveis no site da Seduc.Os candidatos também podem acessar direto o site da banca para as inscrições. A comissão organizadora também informa que toda e qualquer dúvida relacionado ao certame deve ser encaminhada para o e-mail: concursoseduc2018@seduc.net.

O certame da Seduc é um dos mais esperados do ano e foi lançado na sexta-feira (20), com a oferta de 8.175 vagas para os cargos de nível Fundamental, Médio e Superior na capital e interior do Estado. Do total de vagas, 5.758 mil são para os municípios do interior.

Organizado e aplicado pelo Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego (Acesso Público), o concurso público disponibilizará vagas para os seguintes cargos: professor (para todas as disciplinas da grade curricular do Ensino Básico); assistente social; bibliotecário; contador; engenheiro; estatístico; fonoaudiólogo; nutricionista; pedagogo; psicólogo; assistente técnico e merendeiro.

O concurso apresenta dois diferenciais: a oferta de 680 vagas para o ensino indígena e 2% das vagas para pessoas com Síndrome de Down, conforme Lei nº 4.333, de 30 de maio de 2016. O concurso vai atender a todas as escolas do Estado.



Vagas

A maioria das vagas é para o cargo de professor, somando 7.096, entre elas, 6.499 vagas para professores do regime de 20 horas semanais e 597 para professores de 40 horas.

Serão oferecidas também 600 vagas para o cargo de merendeiro, 191 vagas para pedagogos, 108 vagas para assistentes técnicos, 37 vagas para assistentes sociais, 36 vagas para psicólogos, 50 para bibliotecários, 40 para nutricionistas, sete vagas para engenheiros, cinco vagas para contadores, três para fonoaudiólogos e duas para estatísticos.

Remuneração

Para os cargos de professor e pedagogo, a remuneração total, já incluindo vale alimentação e vale transporte, é de R$ 2.663,54 (para o regime de 20 horas semanais) e de R$ 4.740,06 (para o regime de 40 horas).

Para os demais cargos de Ensino Superior, que inclui assistentes sociais, bibliotecários, contadores, estatísticos, engenheiros, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogo a remuneração total é de R$ 3.501,34 ou de R$ 3.701,34, variando conforme a lotação do servidor.

Caso seja lotado em unidades administrativas da Seduc, o servidor receberá auxílio alimentação de R$ 220, caso esteja lotado nas escolas, o valor do auxílio é de R$ 420.

Para o cargo de assistente técnico, de Ensino Médio, a remuneração total será de R$ 2.166,24 ou R$ 2.366,24, também variando conforme a lotação. Já para o cargo de merendeiro, de Ensino Fundamental, a remuneração total será de R$ 2.112,06.

Provas

As provas objetivas e discursivas deverão ocorrer no dia 8 de julho de 2018. O resultado final do concurso público e a homologação do certame estão previstos para o dia 12 de dezembro de 2018. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para o início do ano letivo de 2019.



