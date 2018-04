Concurso: Prazo para entrega de documentos é prorrogado pela SSP-AM

Manaus- Foi prorrogado para até a próxima quarta-feira (02), o prazo para a entrega de exames admissionais e apresentação de documentos para os 52 candidatos nomeados no Concurso Público de 2015, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os exames da Junta Médico-Pericial podem ser entregues das 8h às 12h, na avenida Pedro Teixeira, n°180, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, nas dependências da Delegacia Geral da Polícia Civil, em frente ao Sambódromo.

Já os documentos e o laudo devem ser entregues no setor de RH da SSP-AM, das 8h às 14h, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, zona Norte da capital, no subsolo do shopping Via Norte.

Leia mais: Concurso da Seduc tem mais de 92 mil inscritos em apenas 5 dias

O certame preencheu vagas para cargos efetivos de Técnico de Nível Superior e Assistente Operacional. Os candidatos habilitados deverão comparecer à Junta Médica para entregar os seguintes exames: Hemograma; ABO-RH, Glicemia de jejum; V.D.R.L., Hepatite B e C (Anti HBS e Anti HBC), BHCG (se mulher), Urina ESA, EPF, Radiograma do tórax em PA e Perfil; Exame oftalmológico com laudo (acuidade visual), Audiométrico, Psiquiátrico e Eletrocardiograma com laudo (acima dos 35 anos).

Clique aqui e confira a lista completa de documentos



Leia também:

Sine Manaus abre vagas para área da saúde e industrial

PF abre 500 vagas em concurso para perito, delegado e escrivão

SEDUC abre processo seletivo para contratação de estagiários