Unicamp abre concurso com salários de até R$ 10 mil para professores

Campinas - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anuncia novo Concurso Público de provas e títulos para o provimento de um cargo de Professor Doutor I, nível MS-3.1, na carreira do Magistério Superior.

O docente vai atuar na área do Núcleo Geral Comum, nas disciplinas Estatística I, Aplicações em Ciências Humanas e Sociais, Construção e Tratamento de Problemas em Ciências Humanas e Sociais e Análise Multivariada de Dados, na Faculdade de Ciências Aplicadas.

Para concorrer o profissional deve ter formação em Doutorado em Ciências Humanas e Sociais ou Ciências Sociais Aplicadas e/ou áreas afins; Doutorado em Engenharia, Computação, Matemática Aplicada, Ciências Exatas e/ou áreas.

A remuneração inicial para o cargo de professor varia de acordo com o regime de trabalho, podendo ser de Turno Parcial, de 12 horas semanais, com salário de R$ 1.849,69; Turno Completo, de 24 horas semanais, com salário R$ 4.695,29; e Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), de 40 horas semanais, com salário de R$ 10.670,95.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de maio, de 9h às 12h e das 14h às 17h, pessoalmente na seção de Gestão Documental da Faculdade, que fica localizada na rua Pedro Zaccaria, nº 1.300, Jardim Santa Luiza, em Limeira (SP).

O concurso público é válido por um ano e, conforme está descrito em edital de abertura, é realizado por meio de etapas de provas escrita e específica, prova de títulos, didática e de arguição.

Para mais informações consulte em nosso site o edital completo.

