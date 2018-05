Manacapuru abre inscrições para três concursos nesta quarta (2)

Manacapuru - As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Manacapuru começam às 9h desta quarta (2), feitas exclusivamente pela Internet. Com um total de 1.027 vagas, distribuídas entre oportunidades nos níveis fundamental, médio e técnico, os concursos são para empregos no Fundo de Previdência Social (Funprevim), no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e outros setores da prefeitura. Os salários variam de R$ 954 a R$1.400.

Interessados devem se inscrever a partir desta quarta (2) até o dia 28 de junho, por meio do site do Instituto Merkabah, que organiza a seleção. A taxa de inscrição é de R$ 40 para nível fundamental incompleto, R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior completo.

Para nível fundamental há vagas para auxiliar de serviços gerais e vigilante. Já candidatos de nível médio podem concorrer para auxiliar de administração, auxiliar de almoxarifado, digitador, entre outros.

Podem participar, ainda, candidatos de nível médio que possuírem formação técnica compatível com as funções de técnico.

Todos os participantes serão submetidos a provas objetivas nos dias 25 e 26 de agosto, a depender do cargo escolhido. Com quatro horas de duração, a etapa contará com questões de português, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos e específicos.

Quem concorrer aos postos de nível superior também deverá passar por análise de títulos. Também haverá prova de aptidão física para quem tentar o cargo de guarda municipal.

​O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades da prefeitura.

Veja os editais dos três concursos:

