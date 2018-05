Alunos do Uninorte têm trabalho aceito para o Intercom Norte 2018

Alunos reunidos com a coordenadora dos cursos de Comunicação, Edilene Mafra | Foto: Divulgação

Manaus - Os alunos do curso de Comunicação Social e Jornalismo do Centro Universitário do Norte (Uninorte/Laureate) vão apresentar trabalhos na Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), durante o XVII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Norte 2018 (Intercom).

O congresso acontece entre os dias 22 e 24 de maio, na Universidade Federal de Rondônia, localizado no município de Vilhena (distante a 699 km da capital).



Até o momento, quatro trabalhos de alunos de Jornalismo do Centro Universitário do Norte, coordenados pelos professores Leila Ronize, Edilene Mafra e Rômulo Araújo, tiveram a confirmação do aceite, documento que confirma a participação no evento.

Entre os acadêmicos com trabalhos selecionados para a edição regional do Congresso da Intercom estão:

Victor Matheus Falcão de Amorim,

Sara Araújo Gomes,

George Guerreiro de Carvalho,

Rebeca Beatriz dos Santos,

Emily de Souza Maduro,

Gabriele da Costa Moura,

Rafael da Silva Gonzaga,

Beatriz da Silva Costa,

Giovanna Cristina Marinho da Silva,

Ivan Duarte Arcanjo,

Jayane Keisy de Oliveira de Morais e

Clinsman Moreira Brito.

Vale ressaltar que os trabalhos aceitos para o congresso regional vão passar por uma avaliação de uma banca julgadora, composta por pesquisadores da área da Comunicação. Os vencedores irão concorrer no Intercom Nacional, que acontece no período de 02 a 08 de setembro, na Universidade Regional de Joinville, em Santa Catarina.

Entre os projetos que vão ser apresentados estão "Programa Conexão Une-Jornalismo Independente", "Uma reportagem sobre os impactos da migração de AM para FM", "Retrato feminino: ensaio fotojornalístico sobre a mulher" e o "Ritual da Tucandeira atravessa gerações dos Sateré Mawé".

Os universitários Victor Matheus e Sara Araújo vão representar os membros do trabalho "Ritual da Tucandeira". Sara afirma que o tema foi escolhido para a apresentação no interdisciplinar. “Não era a primeira opção o Ritual da Tucandeira, até porque eu não conhecia direito o tema que ia ser explorado, mas durante as gravações, nas viagens, eu me apaixonei pelo tema. Eu fui a fundo, entrei em contato com várias aldeias e a única que conseguimos liberação foi com a Sateré, que fica no Ariaú, na comunidade Sahu-Apé", explica Sara Araújo.

A universitária conta que vão apresentar o ritual, mas também querem mostrar a riqueza da biodiversidade do Amazonas. "A gente queria unir ciência e cultura, demonstrar que o Amazonas não é rico só em cultura indígena, o Amazonas é um dos lugares que tem mais pesquisa por ter uma biodiversidade grandiosa. É o lugar onde tem mais espécies de formiga e insetos e a gente explica tudo isso na reportagem que vai ser apresentada", comenta.

É a primeira vez da dupla apresentando um trabalho fora de Manaus. Eles têm uma responsabilidade grande em fazer a apresentação de 15 minutos. A ideia é trazer o prêmio para o Amazonas. "Ganhar ou não ganhar, já é um gostinho muito bom de ter apresentado um trabalho lá, levar algo que foi produzido por mim e a minha equipe, o trabalho vai ser divulgado em alguns meios da faculdade também e espero que dê tudo certo" diz Sara.

Os trabalhos que concorrem ao regional, passam por uma seletiva até chegar ao Nacional. Caso vençam, ganham troféu e reconhecimento acadêmico.



Estudantes da área da Comunicação podem concorrer em seis categorias, distribuídas em: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Comunicação Organizacional, Cinema e Audiovisual, Produção Transdisciplinar e Rádio, TV e Internet.

