SEDUC recebe documentação dos candidatos para o Programa de Estágio

A entrega dos documentos acontece no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan) | Foto: Salomão Júnior/SEDUC

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (2), a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) começou a receber os documentos previstos no edital para o Programa de Estágio voltado para estudantes de ensino Médio e Superior. Mais de seis mil candidatos se inscreveram.



A entrega dos documentos acontece no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), localizado na avenida Waldomiro Lustoza, Japiim II, Zona Sul de Manaus, e segue até a próxima sexta-feira (4/5), das 8h às 12h.

O coordenador de estágio da SEDUC, que faz parte da Gerência de Valorização do Servidor (Gervs), Luiz Cabral, destacou que os estudantes devem ficar atentos quanto ao prazo da entrega dos documentos.

“Essa etapa é a entrega daqueles documentos informados no formulário. Quando o candidato chega, entregamos uma senha conforme ordem de chegada, conferimos e registramos os documentos. Depois é aguardar uma lista preliminar que vai ser publicada pelo site da Secretaria previsto para 10 de maio”, explica Cabral.

O candidato ao estágio de nível superior Leandro Lemos fala sobre a oportunidade oferecido pela SEDUC aos finalistas na graduação.

“É de suma importância para quem está finalizando um curso, e a Secretaria de Educação ajuda a abrir espaço no mercado de trabalho, pois hoje em dia é necessário ter experiência. A SEDUC ajuda a formar professionais de qualidade capacitados para atuar em diversas áreas”, destaca Lemos que é acadêmico do 7º período do curso de Ciências Contábeis, na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

O candidato Sadraque Lopes está na 2ª série do Ensino Médio e fala sobre a expectativa da primeira experiência. “Essa experiência eu quero ter para o mercado de trabalho, porque vai ajudar no meu currículo”, disse.

Para Jackeline Viana, da 3ª série do Ensino Médio, o estágio é muito importante para ela. “Eu não tenho nenhuma experiência no mercado de trabalho, e tenho esperado essa oportunidade há muito tempo, sei que vai ser muito bom para meu aprendizado e meu currículo”, enfatiza.

Etapas - A seleção acontece em três etapas, dentre as quais: a primeira foi a pré-inscrição com preenchimento e impressão do formulário via internet (1ª etapa); entrega e validação da documentação apresentada, de caráter eliminatório (2ª etapa); e convocação dos candidatos para entrevistas atendendo a necessidade do órgão, obedecendo a ordem de classificação (3ª etapa).

Os critérios para análise da pontuação dos candidatos compreenderão a análise dos documentos apresentados, além dos requisitos em cada nível de ensino, conforme edital. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da SEDUC e terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

