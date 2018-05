Inscrições para concurso da Marinha encerram no dia 10 de maio

Manaus - Até o dia 10 de maio de 2018, as inscrições para o Concurso Público para ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) poderão ser feitas por meio do site.

Os candidatos também poderão efetuar suas inscrições no Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval, na Rua Bernardo Ramos, s/nº, Centro, Ilha de São Vicente – Manaus/AM, ou pelos telefones: (92) 2123-2278/2275. No Edital, é possível consultar a lista completa das demais cidades.

Dentre os requisitos, o candidato deve ser brasileiro nato, de ambos os sexos e com menos de 36 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 e será aceito pagamento até o dia 16 do mesmo mês.

Estão disponíveis 27 vagas, nas seguintes áreas: Administração Naval, sendo três vagas em Ciências Biológicas, quatro em Comunicação Social, quatro em Direito, seis em Informática, duas em Oceanografia, duas em Pedagogia, duas em Psicologia, duas em Serviço Social; e duas vagas em Segurança do Tráfego Aquaviário, composto pelas profissões de Engenharia Naval e Ciências Náuticas.

O concurso prevê o preenchimento de cargos e funções técnico-administrativos, que visam às atividades de apoio técnico e às atividades gerenciais e administrativas em geral, além das atividades inerentes à carreira militar.

Os candidatos farão provas de conhecimentos profissionais e redação, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4 horas. Aqueles que forem aprovados em todas as etapas farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro.

Ao final de 2019, o militar aprovado no CFO será nomeado Oficial da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passará a receber rendimentos brutos inicias de cerca de R$ 11 mil, além de benefícios, tais como alimentação, alojamento, auxílio-fardamento e assistência médico-odontológica.



