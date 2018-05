Governo do AM define organizadores de concursos da área de segurança

Manaus - O Governo do Amazonas instituiu as comissões gerais e especiais que vão regulamentar, estruturar e organizar concursos públicos para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



O Decreto 38.923, que institui as comissões, está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 27 de abril, nas páginas 6 e 7.

De acordo com o decreto, a Comissão Geral é formada por representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE) - que a presidirá, da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), da Controladoria Geral do Estado (CGE), Casa Civil, Casa Militar e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM). Cabe à Comissão Geral coordenar e orientar as Comissões Especiais.

A Sead vai reunir, na segunda-feira (7), os membros da Comissão Geral para definir o cronograma para realização dos certames. O próximo passo será a constituição das bancas dos concursos.

