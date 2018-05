PGE em Manaus aplicará provas do concurso dia 20 de maio

A Procuradoria Geral do Município de Manaus, aplicará as provas em 20 de maio | Foto: Reprodução

Manaus - A Procuradoria Geral do Município de Manaus (PGE/Manaus) aplicará, em 20 de maio, a prova objetiva do concurso público que oferece oito vagas além do cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª Classe.



Os candidatos terão acesso à consulta de locais e horários de prova a partir do dia 8 de maio, pelo link . A consulta é individual.

Oportunidade - O cargo exige que os candidatos possuam diploma de conclusão de curso de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração mensal é de R$ 19.343,91 com uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, conforme legislação.

Após a primeira etapa, de prova objetiva, haverá a aplicação de prova discursiva. Por último, os inscritos serão classificados por meio de avaliação de títulos. Todas as etapas serão realizadas em Manaus (AM).

Outras informações na Central de Atendimento ao Candidato, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

