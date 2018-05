Marinha retifica edital e inscrições da Escola Naval têm nova data

Manaus - A Marinha do Brasil retifica o edital do Concurso Público de Admissão à Escola Naval. Assim, as inscrições serão aceitas entre os dias 7 de maio e 11 de junho de 2018.

São oferecidas 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino, estas últimas podendo ser do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais ou Corpo de Intendentes da Marinha, com escolhas em igualdade de condições com os Aspirantes do sexo masculino, sendo a escolha fundamentada na meritocracia, decorrente das suas classificações durante o curso.

Dentre as condições necessárias à inscrição, destacam-se: ser brasileiro nato de ambos os sexos, ter 18 anos completos e menos de 23 anos no dia 1º de janeiro de 2019, não ser casado (a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval e ter o Ensino Médio completo até a data prevista em Edital.



As inscrições podem ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. Quem preferir, poderá fazer a inscrição presencialmente nos dias úteis, das 8h30 às 16h, nas Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL).

Concurso para ensino superior continua com inscrições abertas

Já quem tem ensino superior pode se candidatar a uma das 27 vagas do concurso do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. As oportunidades são nas áreas de Biologia, Comunicação Social, Direito, Informática, entre outras. Neste caso, as inscrições estão abertas até 10 de maio e, para concorrer, é preciso ter menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2019.

Serviço: Inscrições e editais – www.ingressonamarinha.mar.mil.br

