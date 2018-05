Fez o concurso da Defensoria? Lista de aprovados já está disponível

Manaus - Saiu o resultado do primeiro concurso público para quadro suplementar da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Foram aprovados 11.670 candidatos para cargos de nível médio e superior para Manaus e quatro municípios - Tefé, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

A relação completa dos aprovados está no site da DPE-AM. As provas em Tabatinga serão reaplicadas dia 10 de junho. Houve problemas no horário no dia do exame. O concurso para servidores da DPE-AM tem validade de dois anos prorrogáveis por mais dois. E foi realizado para preenchimento de 60 vagas.

A posse dos aprovados acontecerá à medida que a DPE-AM tiver orçamento para realizar as nomeações.

“Estamos elaborando um cronograma de posse compatível com nossa possibilidade orçamentária. A Defensoria tem ampliado as ações de atendimento tanto na capital quanto no interior e é impossível seguir do tamanho que somos. Mas, para crescer precisamos de mais orçamento”, afirmou o defensor público geral, Rafael Barbosa.

Ele acredita que os primeiros aprovados devem ser chamados a partir do próximo mês. Todas as etapas do concurso, elaboração de edital, inscrições, aplicação e correção das provas e divulgação de resultados, foram feitas pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

