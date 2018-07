MPF-AM abre vagas para estagiários de direito e jornalismo

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas divulgou, nesta quarta-feira (25), o edital do 1° Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior de 2018 para os cursos de Direito e Jornalismo. A seleção visa a formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas a serem ocupadas em Manaus.

Os estudantes pré-inscritos via internet deverão confirmar a inscrição pessoalmente no período de 25 de julho a 14 de agosto, das 8h às 15h, junto à Divisão de Gestão de Pessoas (Digep) do MPF, localizada no prédio anexo da instituição (avenida Efigênio Sales, nº 1570, bairro Aleixo).

As dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas por meio do telefone (92) 3182-3100 ou pelo e-mail pram-digep@mpf.mp.br.

Ao se dirigirem ao MPF, os candidatos devem portar os seguintes documentos: CPF (original e cópia); documento de identificação com foto (original e cópia); declaração de escolaridade expedida pela instituição de ensino e laudo médico, caso o candidato declare ter algum tipo de deficiência.

Se o estudante desejar participar seleção pelo sistema de cotas para minorias étnico-raciais, deve apresentar declaração específica indicando essa opção.



As provas foram marcadas para 19 de agosto, das 9h às 13h. O resultado final será divulgado 10 de setembro, no site do MPF no Amazonas. A jornada de estágio na instituição corresponde a 20 horas semanais (quatro horas por dia). O valor da bolsa de estágio é de R$ 850, mais auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado.



Requisitos

Para se inscrever, o estudante precisa estar matriculado em faculdade conveniada com o MPF e ter concluído, no momento da contratação, pelo menos:



- 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando tiver 10 (dez) ou mais semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição;



- 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 (dez) semestres de duração, para os estudantes que concorrem nessa condição;



- 2º semestre do curso superior, quando a duração do curso for igual a 6 (seis) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição;



- 1º semestre do curso superior, quando a duração do curso for menor ou igual a 4 (quatro) semestres, para os estudantes que concorrem nessa condição.



As faculdades atualmente conveniadas com o MPF são, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (Unip), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade Nilton Lins.

Com informações da assessoria*

