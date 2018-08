Mega-Sena vai sortear R$ 3 milhões neste sábado

É possível comprar 85 carros populares com o valor do prêmio | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (10) R$ 3 milhões do concurso 2.067.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) na cidade de Ribeirão dos Índios, em São Paulo.

As apostas pode ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje em qualquer lotérica do país.

Se um apostador acertar o prêmio e aplicar na poupança, receberá R$ 11 mil de rendimentos por mês. Com o valor do prêmio, é possível comprar 85 carros populares.

